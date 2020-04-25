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Samstag, 25.04.2020 - 23:00
3 min

Bürgerbegehren zu Bensheimer Marktplatz noch nicht vom Tisch

Eine Fristverlängerung für die Unterschriftensammlung zu Marktplatz-Zukunft ist nach Einschätzung aus Wiesbaden durchaus möglich.

Von dr/ü
Schwarzsehen muss man nicht für die Zukunft des Marktplatzes. Wann es aber eine tragfähige Lösung für die Fläche vor der Kirche Sankt Georg und den gesamten Platz gibt, lässt sich momentan nur schwer abschätzen. Foto: Dietmar Funck

Schwarzsehen muss man nicht für die Zukunft des Marktplatzes. Wann es aber eine tragfähige Lösung für die Fläche vor der Kirche Sankt Georg und den gesamten Platz gibt, lässt sich momentan nur schwer abschätzen. Foto: Dietmar Funck

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 25.04.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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