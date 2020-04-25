Bürgerbegehren zu Bensheimer Marktplatz noch nicht vom Tisch

Eine Fristverlängerung für die Unterschriftensammlung zu Marktplatz-Zukunft ist nach Einschätzung aus Wiesbaden durchaus möglich.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 25.04.2020 um 03:00 Uhr publiziert.