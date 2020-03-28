Samstag, 28.03.2020 - 03:00
4 min
Bürgermeisterin Barbara Schader über die Corona-Krise und das Verhalten der Bürstädter
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ZUR PERSON
Barbara Schader ist 1961 geboren, verheiratet, hat einen Sohn. 1980 machte sie Abitur in Gernsheim, danach bis 1982 eine Banklehre bei der Commerzbank Mannheim. Von 1982 bis 1987 studierte sie Wirtschaftswissenschaften und Katholische Religion in Mainz. Ab 1987 war sie Lehrerin an der Karl-Kübel-Schule Bensheim, von 1993 bis 2011 Ausbilderin am Studienseminar für berufliche Schulen in Darmstadt. 2013 wurde sie zur Bürgermeisterin gewählt, 2019 wiedergewählt. (olo)
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