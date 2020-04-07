Bürstadt: „Gesundheit fängt im Kopf an“

Bei der Arbeit in ihrer Backstube trägt Eva-Maria Hofer schon immer eine Staubschutzmaske und Handschuhe.
(Foto: Marco Müller)
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FOLGEN DER PANDEMIE
Eva-Maria Hofer befürchtet, dass Deutschland durch die Corona-Pandemie im Chaos versinkt, Zivilisationskrankheiten gefördert werden und die Vereinsamung gerade älterer Menschen sowie Depressionen und Selbstmordraten zunehmen. „Die Corona-Krise ist keine physische Krankheit, sondern vor allem eine psychische“, so Hofer.
Da Hofer als Kleinunternehmerin mit ihrer Firma „Süsskind“ ebenfalls von der Krise betroffen ist, bietet die Bäcker- und Konditormeisterin derzeit einen Lieferservice an. Bestellungen und Infos unter www.suesskind-shop.de. (mm)
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