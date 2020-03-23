Panorama

Aus aller Welt

plus
Montag, 23.03.2020 - 02:30
3 min

Bürstädter Gastwirte zeigen sich flexibel

Viele Lokale in Bürstadt stellen den Betrieb auf Lieferservice und Abholung durch die Kunden um.

Von Marco Partner
Blickt wie all seine Kolleginnen und Kollegen unsicheren Zeiten entgegen: Peter Ruh, Inhaber der Bürstädter Kneipe „Zum Pit“. Foto: Marco Partner

Blickt wie all seine Kolleginnen und Kollegen unsicheren Zeiten entgegen: Peter Ruh, Inhaber der Bürstädter Kneipe „Zum Pit“. (Foto: Marco Partner)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DfBpHyAHDHEHVP0tDJWaMKAuM3DfVUMypaAwnT9vMJ4fVUMypzkyM3DhVRmQcUIzqPOgLJ4tMUIlL2ttMTyyVRYQiUWmqZBxMUEypvOWoz5yoaA0LJE0YPOvoTywn2IhVTIcozIgVTSeqUIyoTjtMzSmqPOhqKVtozIaLKEcqvOeo25ho3EcMKW0MFODoTSeLKEyVTIhqTqyM2IhYvOKj6EbpzIhMPOxnJHtF3IfqUIlLaWuozAbMFOuoUZtEKWmqTHtMTyyVRk1n2IhVTEcL2u0VT1uL2uyovOgqKAmqTHfVUIgVTEcMFOOoaA0MJAeqJ5ap2qyMzSbpvOgnKDtMTIgVRAipz9hLKMcpaImVTyhVSAwnTSwnPO6qFObLJk0MJ4fVTIlq2ymL2u0VTImVT51ovOuqJAbVTEcMFOYozIcpTIhVUIhMPOQLJoQdKZtH2AboTyyj59fnJAbVUAcozDtM2IlLJEyVUAcMFOzj7klVTEcMFOnqKAuoJ1yozg1ozM0VTWyoTyyLaDfVUAcozDtH3ygLz9fVToQiUVtMJyhVTqyp2IfoTyaMKZtDzIcp2SgoJIhp2Icovjtp3EynTIhVToQiUVtMTSmVZB2MzMyoaEfnJAbMFjtpUIfp2yypzIhMTHtGTIvMJ4fVTEuplOdMKE6qPObj7MwnUA0VTShp3EyL2gyozDtq2yln3Dh
4bPrEKZtj6EhMTIlqPOmnJAbVUGQcTqfnJAbYPO3MJ5hVT5cL2u0VUA0j7khMTkcL2wvtWjfVUAuM3DtLKIwnPODMKEypvOFqJthVSAynKDtZwZtFzSbpzIhVToQiTulqPOypvOxnJHtF25ynKOyVBXNayc1oFODnKGvtWjhVREiL2ttp28tMKE3LKZtnTS0VTIlVTyhVTIcozIgVTghLKOjMJ4tIzyypaEyoTcunUWbqJ5xMKW0VT5iL2ttozyyVTIloTIvqP4tFJ0tEJyfqzIlMzSbpzIhVTuuqPOypvOho2AbVUMypaA1L2u0YPOuqJLtMTyyVUWup2AbMJ4tEKWynJqhnKAmMFO1ozDtIz9lp2AbpzyzqTIhVUc1VUWyLJqcMKWyovO1ozDtMTyyVZBJMzMhqJ5ap3cynKEyovOuqJLtMTIhVSMipz1cqUEuMlO2MKWfMJq0YvOSnTIlVUIhqUyjnKAwnPOzj7klVTIcozHtF25ynKOyYt==
4bPrI2ylVUqcp3AyovObMKI0MFOhnJAbqPjtq2SmVT1ipzqyovOcp3DhVREuplOgLJAbqPOxnJHtHTkuoaIhMlOmL2u3nJIlnJpfVUqyoz4tozywnUDtqJ5gj7MaoTywnP4tFzI0raDtnTSvMJ4tq2ylVTEcMFOaLJ56MFOYLKW0MFO1oJqyp2AbpzyyLzIhYPOvnJI0MJ4tMJyhVRMlj7kbp3GQiTAeVUIhMPOuLvNkBPOInUVtMJyhMJ4tDKKQa2IhqzIln2S1MvOuov4tDJWypvO3MJ5hVTEcMFOOqKAaMJumpTIlpzHtn29goKDfVToQcTkfqPOynPOuoTkyplOzoTSwnBXNaPjtLzIzj7klL2u0MKDtMKVhVRSgVRMlMJy0LJqgnKE0LJptqUW1MTIfqTHtMTShovOmL2uiovOxnJHtozI1MFOOoz9lMT51ozptMJyhBvOOLvOGLJ1mqTSaoJy0qTSaVTWfMJyvMJ4tHzImqTS1pzShqUZtqJ5xVRqup3EmqZBxqUEyovOaMKAwnTkip3Ayov4tETSmVTquoacyVRMlj7kbp3GQiTAeVT1cqPOZLJAbpljtF8Bxp2HtqJ5xVSq1paA0BvO1oKAioaA0Yt==
DKIwnPOxMKVtEZB2ozIloTSxMJ4tLJ0tGJSln3EjoTS0rvOvnJI0MKDtp2IcqPO2MKWaLJ5aMJ5ypvOKo2AbMFOuLvNkBPOInUVtoaIlVT5iL2ttMJyhMJ4tH3ElLpBsMJ52MKWeLKIzVTShYPOuozEypzHtp2S0qTIfovOuqJLtFT9fYFO1ozDtDaWcozqxnJIhp3EyVUIgYvQvtW5OqJMapaIhMPOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTWcMKEyovO3nKVtMJyhMJ4tGTyyMzIlp2IlqzywMFOiMTIlVTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDtMTImVR1cqT5ynT1yoaCvtWjfVTuynpBsqPOyplOvMJygVRWuL2fgVUIhMPOPpzS1nTS1plORpzS5j58hVZBpLzIlVTEcMFOGo3ccLJkyovOAMJEcMJ4tn29hoaEyVT1uovOmMJuyovjtq2yyVUAcL2ttozSbMKc1VUGQcTqfnJAbVTEcMFOGpTIcp2IeLKW0MJ4tqJ5xVZBJMzMhqJ5ap3cynKEyovQQcT5xMKW0MJ4fVTEcMFOhMKIyovOOoz9lMT51ozqyovO1oJqyp2I0raDtqJ5xVTEcMFOHnKAwnTHtLKIzVRSvp3EuozDtraIynJ5uozEypvOjoTS0rzyypaDtq2IlMTIhYvQvtW5ZnJIvMFOUj6EmqTHfVTSvMKWgLJkmVT3QiUAmMJ4tq2ylVUIgpTkuozIhBvOOLvOmo2MipaDtLzkynJWyovO1oaAypzHtE2SmqUYQcUIgMFOaMKAwnTkip3AyohXNaPjtnTyyj58tMKZtMTShovOvMKWynKEmVTSgVR1cqUE3o2AbLJWyozDhVREypvOZnJIzMKVgVUIhMPOOLzuioUAypaMcL2HtLzkynJW0VTcyMT9wnPOvMKA0MJuyov4=
4bPrI2ylVT3QiUAmMJ4tqJ5mVTShVTEcMFOALpBsM2SvMJ4tnTSfqTIhYvOBqKVtoJy0VUIhp2IlMJ0tIzIlnTSfqTIhVTiQgz5hMJ4tq2ylVTEuraHtLzIcqUWuM2IhYPOmL2uhMJkfMKVtMUIlL2ttMTyyVTquoacyVSAuL2uyVUc1VTgioJ1yov4tI2ylVUAcozDtMJyhMFOGo2kcMTSlM2IgMJyhp2AbLJM04bPpYPOvMKEioaDtFJ5bLJWypvOTpzyyMTIfVRElLKaQal4t4bPrI2ylVTSfoTHtnTSvMJ4tnzI0raDtqJ5mMKVtHZBxL2gwnTIhVUc1VUElLJqyohXNaPjtMfB8M3DtMKVtnTyhraHh
DzImo25xMKWmVTuupaDtMKW3nKAwnUDtMKZtLKIwnPOxLKZt4bPrH29jnTyy4bPMp2AbMrXNaP4tEJyaMJ50oTywnPOznJIvMKW0MFOxLKZtD2Szj6xtMTIlVTqlo8BsMJ4tEKYQgzMzoaIhMlOSozEyVR3QcUW6VTIhqTqyM2IhYvORLJ5hVUq1pzEyVT1uovO2o24tMTIhVRAipz9hLF1SpzIcM25cp3AyovQQiTWypaWioTk0YvOIozDtoJSwnUEyVTEuplOPMKA0MFOxpzS1pl4tH2IcqPORo25hMKWmqTSaVUqcpzDtnTyypvOyLzIhMzSfoUZtMJyhVRuioP0tqJ5xVRWlnJ5ap2IlqzywMFOuozqyLz90MJ4hVBXNayIhMPOyplO3nKWxVTS1L2ttM3I0VTShM2Iho21gMJ4hVREcMFOiMzMcrzyyoTkyVRIlj7MzMz51ozptnTSvMJ4tq2ylVTcyqUc0VT5uqZB8pzkcL2ttLJWaMKAuM3DhVRSvMKVtnJAbVTWcovO6qKMypaAcL2u0oTywnPjtMTSmplOyplO3nJIxMKVtLzImp2IlVUqcpzGvtWjfVUAuM3DtH2SvnJ5yVRuynJElnJAbYt==
ETSmVTuiMzM0VTS1L2ttHTI0MKVtHaIbYPOxMKVtnJ4tMTIhVTkyqUc0MJ4tI29wnTIhVTIcovO2MKYQcT5xMKW0MKZtIzIlnTSfqTIhVTWynFOmMJyhMJ4tH3EuoJ1eqJ5xMJ4tMzImqUA0MJkfqTHhVBXNayqcpvOgMKWeMJ4tMKZtLJ4tMTIhVSOupTyypaGQiTAbMKWhVUIhMPOxMKVtH2IcMzHtnJ4tMTIlVSEinJkyqUEyYvORnJHtq2SlMJ4tnJ4tMTIhVTkyqUc0MJ4traqynFjtMUWynFOKo2AbMJ4tp2AbozIfoTIlVTS1MzqyLaWuqJAbqP4tEKZtq2ylMPO2nJIfVUA0j6Eln2IlVTS1MvOVrJqcMJ5yVTqyLJAbqTI0VUIhMPOxnJHtGTI1qTHtnTSfqTIhVTWyq3Imp3EypvOOLaA0LJ5xVUc1MJyhLJ5xMKVh4bPpVSAwnT9hVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOKo2AbMJ4tnTS0VTIlVTEcMFOUj6EmqTHtMTSlqJ0tM2IvMKEyovjtqz9lVTEyoFOPMKA1L2ttraHtpzImMKW2nJIlMJ4hVR5cL2u0YPO1oFOxnJHtE2IlnJAbqTHtLzImp2IlVUOfLJ5yovO6qFOej7MhozIhYPOmo25xMKWhVUIgVTEcMFOOoacunTjtMTIlVRsQcUA0MFOvMKAmMKVtn29ipzEcozyypzIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVR1uj59hLJugMJ4fVTEcMFOcnT0tnzI0raDtLKIwnPOhnJAbqPOgMJulVUqynKEypzuyoTMyov4=
Aus aller Welt Ort Hessen Bergstraße Bürstadt,-stadt Bürstadt coronavirus
Kommentare
nach oben