Bürstädter Jugendhaus bleibt online am Ball

Jetzt teilen:

KONTAKT Das Jugendhaus ist erreichbar über Facebook (Jugendhaus Bürstadt), Instagram (jugendhaus_buerstadt) oder mit einer E-Mail an r.dobner@sozialagentur-fortuna.de. (red)

Jetzt teilen:

Bürstadt (fran). Am 16. März traten die ersten allgemeinen Schutzmaßnahmen der hessischen Landesregierung im Zuge der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus in Kraft. Seitdem hat auch das Jugendhaus Bürstadt seine Türen geschlossen - voraussichtlich bis zum 19. April. Gleichwohl bleiben die Verantwortlichen des Jugendhauses mit den Jugendlichen in Kontakt, insbesondere mithilfe der sozialen Netzwerke.

"Solltet ihr Unterstützung, Beratung oder jecoronavirusmanden zum Reden brauchen, dann schickt uns eine E-Mail oder kontaktiert uns bei Instagram", lautet der Appell des Teams um Ralph Dobner von der Sozialagentur Fortuna. Den Jugendlichen rät das Team zudem, auch untereinander vernetzt zu bleiben. "Du bist nicht allein - auch, wenn du deine Freunde nicht persönlich treffen kannst", heißt es. Die Anleitung liest sich überaus simpel: "Steig einfach um aufs Smartphone, E-Mail, Whatsapp, Soziale Medien oder Skype."

Seit drei Tagen gibt es zudem ein konkretes Angebot an die Bürstädter Jugendlichen, um unmittelbar miteinander, aber auch mit dem Team des Jugendhauses in Kontakt zu bleiben: eine Foto-Challenge. Gesucht wird dabei der Lieblingsort in Zeiten der Krise. "Wenn ihr schon zu Hause sein müsst, wo seid ihr dann am liebsten?", fragt Dobner. Er selbst geht dabei mit gutem Beispiel voran und postet das Video vom Balkon seiner Wohnung. Aus Datenschutzgründen wird jedoch empfohlen, keine Gesichter zu posten.