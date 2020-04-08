Bürstädter Sänger hoffen auf Veranstaltungen im Herbst

Ohne die Papiersammlung muss der Bürstädter Gesangverein mit seinem Vorsitzenden Michael Held auf eine wichtige Einnahmequelle verzichten. Archivfotos: Thorsten Gutschalk
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ZUR PERSON
Michael Held ist seit seiner Kindheit Sänger beim MGV Harmonie 1899 und als Vorsitzender in die Fußstapfen seines Vaters Rudi Held und seines Opas Franz Hirth getreten. Nachdem er den Verein bereits von 2007 bis 2009 führte, bildet er mit Andrea Rieger-Brenner und Jürgen Haag seit dem letzten Jahr ein dreiköpfiges Vorstands-Gremium. Held leitet seit 1990 den Kinderchor des MGV Harmonie. (frg)
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