Samstag, 11.04.2020 - 03:00
2 min
Bürstädter T-Shirts und Tassen gegen die Krise
Von Anja-Meike Müller
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KONTAKT
Bestellungen können per E-Mail gesendet werden an bsteamsport2@gmail.com. Zudem ist „BS-Teamsport“ telefonisch erreichbar unter 06206-9 61 65 22. Nach Bestelleingang erhält der Kunde ein Antwortschreiben. Wenn die Rechnung herausgegangen und die Überweisung eingetroffen ist, wird produziert und gespendet. (ajm)