Bürstadts lokalen Handel stärken

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BÜRSTADT - Den lokalen Handel stärken, gastronomische Betriebe entlasten und ehrenamtliches Engagement in Zeiten des Coronavirus belohnen: Die Fraktionsvorsitzenden Ursula Cornelius (CDU) und Burkhard Vetter (FDP) haben die Stadt in einem gemeinsamen Antrag dazu aufgerufen, „im Rahmen ihrer Möglichkeiten“ in den nächsten Wochen dort zu helfen, wo es die eigenen Möglichkeiten zulassen.

Der Antrag von Cornelius und Vetter trägt den Titel „Kommunale Maßnahmen zur Minimierung der Beeinträchtigungen durch die Corona-Auflagen und Schutzmaßnahmen“. Die Fraktionsvorsitzenden nehmen damit Bezug auf die von Regierung und Ländern beschlossenen Maßnahmen zum weiteren Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie. Großveranstaltungen sind bis zum 31. August tabu, die Kontaktbeschränkungen werden vorerst bis zum 3. Mai aufrechterhalten.

Insgesamt sieben Punkte haben die Fraktionschefs als Beschlussempfehlung aufgeführt. Sie sollen dabei helfen, wirtschaftliche Schäden abzufedern, aber auch außergewöhnliches Engagement in außergewöhnlichen Zeiten besonders zu belohnen. Die Menschen in Bürstadt und den Stadtteilen Bobstadt und Riedrode hätten in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie füreinander einstehen. Diese vor Ort gelebte Solidarität sei ein „großer Lichtblick“, schreiben Cornelius und Vetter.

Daher sollen alle Bürger, die sich während der Coronakrise für besonders betroffene Menschen einsetzen, als Zeichen des Dankes zu dem noch nachzuholenden Ehrenamtsabend der Stadt eingeladen werden. Wer dafür in Frage kommt, sollen Vereine, Institutionen und Verbände vorschlagen.

Wegen der Einschränkungen sei es vielen Vereinen derzeit außerdem nicht möglich, Aktionspunkte zu sammeln. Das zunächst eingesparte Budget, schwebt CDU und FDP als Idee vor, solle „in geeigneter Form auf die verbleibenden und gegebenenfalls nachzuholenden Veranstaltungen aufgewendet werden“.

Da gastronomische Betriebe besonders stark beeinträchtigt sind, soll ihnen auch in Form einer Kompensation entgegengekommen werden. Wer kostenpflichtig einen Freisitz beantragt hat oder städtische Räumlichkeiten nicht im gewohnten Umfang nutzen kann, soll die Gebühr durch den Magistrat anteilig erstattet bekommen.

Außerdem soll der lokale Handel gestärkt werden. Entfallene Gelegenheiten zur Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen könnten gegebenenfalls nachgeholt werden. Es lohne sich auch, darüber nachzudenken, „als Ausnahmetatbestand“ eine neue Veranstaltungsform ins Leben zu rufen. Beispielsweise wird die Durchführung eines Martinsmarkts genannt. CDU und FDP sind überzeugt: „Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam überwinden wir die Krise“, heißt es in dem Antrag. Die Maßnahmen sollen dazu wenigstens einen kleinen Beitrag leisten.