Camilla wird mit Krone von Queen Mary gekrönt

Es sei das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass eine existierende Krone für die Krönung einer Königsgemahlin genutzt und keine neue angefertigt wird, betonte der Palast. Dies sei im Interesse von Nachhaltigkeit und Effizienz. Camilla soll am 6. Mai an der Seite ihres Ehemanns König Charles III. in der Londoner Westminster Abbey gekrönt werden.