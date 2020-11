Carola Rackete im "Danni" verhaftet

Carola Rackete wird in einem Buggy abtransportiert. Foto: Ungermann

VOGELSBERGKREIS - 11.30 Uhr: Carola Rackete ist von der Polizei verhaftet worden. Die bekannte Kapitänin und Umweltaktivistin hat sich seit längerer Zeit den A 49-Ausbaugegnern im Dannenröder Forst angeschlossen.

Am dritten Tag der Räumungsarbeiten traf die Polizei im Camp "Drüben" erneut auf über Nacht neu aufgebaute Strukturen und muss derzeit zwei Tripods am Waldeingang zwischen Lehrbach und Niederklein abbauen. In der Zwischenzeit ist die bekannte Umweltaktivistin mit einer weiteren Person aus einem Baumhaus geholt und festgenommen worden. Im Anschluss sollen Aktivisten Pyrotechnik eingesetzt haben. Die Polizei spricht von einem sogenannten Nebeltopf.

8.55 Uhr: Aus Protest gegen die anstehenden Rodungen für den Weiterbau der Autobahn 49 im Dannenröder Forst hat sich Umweltaktivistin und Kapitänin Carola Rackete am Donnerstag in eines der Baumhäuser in dem Waldstück zurückgezogen. Ein Hubsteiger traf am Morgen ein, um Räumungen vorzubereiten. Auch auf zwei Tripods sowie in Hängematten und in Bäumen harrten Aktivisten am Morgen aus. Derweil setzte die Polizei ihren Großeinsatz in dem Waldgebiet fort, in dem auf einer Fläche von 27 Hektar Bäume für das Verkehrsprojekt gefällt werden sollen.

Seit mehr als einem Jahr halten Umwelt- und Klimaschützer den Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm besetzt. Sie haben zahlreiche Baumhäuser und Barrikaden errichtet, um die anstehenden Rodungen zu verhindern. An den beiden vorangegangenen Tagen hatte die Polizei immer wieder Aktivisten aus den Bäumen sowie von Tripods - hochbeinigen Gestellen - geholt und Barrikaden geräumt, um Zufahrts- und Rettungswege freizumachen. Auch ein Baumhaus wurde bereits entfernt. Mit Motorsägen wurden auch erste Bäume gefällt, zu größeren Rodungen war es zunächst nicht gekommen.