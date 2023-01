Castingdirektorin Simone Bär mit 57 Jahren gestorben

Bär wurde 1965 in Königs Wusterhausen geboren und gründete 1990 ein Castingbüro. In einem Podcast der Filmakademie mit Regisseur Christian Schwochow erzählte sie mal von ihrem Beruf und ihrem Werdegang. Die ersten Castings habe sie von zuhause gemacht, anfangs etwa für eine Werbung für Orangensaft. „Das werde ich auch nie vergessen“, erzählte sie. Später arbeitete Bär für Soaps wie „GZSZ“ und „Verbotene Liebe“. Irgendwann kamen auch Anrufe aus Hollywood, wenn Dreharbeiten in Deutschland anstanden.