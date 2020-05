CDU-Fraktionschef Baldauf wirbt in Worms für AHA-Effekt

CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf (2.v.r.) besucht den „Festplatz to go“ auf dem Parkplatz an der EWR-Arena. (Foto: BilderKartell/Boris Korpak)

WORMS - Bis zum 31. August sind Großveranstaltungen abgesagt. Gerade für das Schaustellergewerbe ist diese Vorgabe ein herber Einschnitt und kann Existenzen kosten. „Die Einnahmen wurden von jetzt auf gleich auf null gesetzt“, kritisiert Schausteller Johann Nock. Doch es gibt vielleicht einen kleinen Lichtblick. Christian Baldauf, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag, folgte der Einladung der Wormser CDU und brachte erste Lösungsvorschläge auf den „Festplatz to go“ mit. Begleitet wurde er von der Wormser CDU-Vorsitzenden Stephanie Lohr und weiteren CDU-Politikern.

„Das tut schon in der Seele weh“, beklagte Lohr den Ausfall. Deshalb sei nun Kreativität gefragt. Auch Christian Baldauf weiß, dass die Corona-Krise die Schausteller hart getroffen hat. Zum Datum 31. August meinte er: „Richtet sich die Gesundheit nach dem Kalender?“ Seiner Ansicht nach reiche es vollkommen, wenn die Hygienemaßnahmen strengstens beachtet würden. Er nennt es den AHA-Effekt. AHA sei die Abkürzung für Abstand, Hygiene und Alltagsmaske, für die bereits im Raum Germersheim und südliche Weinstraße erfolgreich geworben werde. Wenn diese Grundregeln eingehalten würden, stünden vermutlich kleineren Festveranstaltungen in naher Zukunft nichts mehr im Weg. Die Schausteller müssten sich allerdings ein Hygienekonzept einfallen lassen und dieses auf Landesebene vorlegen.

Natürlich könnten in einer Gondel oder einem Wagen nicht mehrere Personen zusammensitzen, weiß Baldauf. Noch. Denn vielleicht könnten die Schausteller ein Hygienekonzept entwickeln und damit eine neue Perspektive für die gebeutelte Berufsgruppe entstehen. Eines ist klar: Der Umsatz ist derzeit weg und kann nicht mehr nachgeholt werden. „Niemand isst extra wegen uns eine zweite Bratwurst und fährt zweimal das gleiche Fahrgeschäft“, sagt Nock. Der beschriebene AHA-Effekt werde auf dem „Festplatz to go“ eingehalten, betonte Nock, der Hygiene von Kind auf gelernt hat. Durch regelmäßige Kontrollen seien die Schausteller „up to date“. Er prophezeit, „dass wir niemals mehr so feiern können wie noch bis letztes Jahr. Unser Leben wird sich ändern.“ Auch der Vorsitzende des Schaustellerverbandes, René Bauer, sieht die Corona-Krise als existenzgefährdend. Schließlich seien viele Kinder von Schaustellern in die Fußstapfen der Eltern getreten. Folglich treffe die Krise den ganzen Familienzweig. Oberbürgermeister Adolf Kessel fordert auch einen Rettungsschirm für Kommunen, und zwar ohne Erhöhung der Grund- oder Gewerbesteuer. Derzeit lägen keine Coronafälle auf der Intensivstation im Klinikum, berichtete Kessel. „Wir müssen darauf achten, dass wir unser Gesundheitssystem am Laufen halten. Wir dürfen nicht noch einmal in die gleiche Situation kommen wie im März“, warnte der Oberbürgermeister.

Auch das Herz des Bundestagsabgeordneten Jan Metzler hängt an den rheinhessischen Festen. „Das ist schließlich ein Identitätsnachweis für unsere Region“, sagt er. „Aber wir befinden uns nun mal in dieser misslichen Lage.“ Trotzdem sollte es eine Perspektive in vielen Branchen geben. Metzler und Baldauf sprachen sich ausdrücklich gegen Steuererhöhungen aus, „sonst werden wir vieles komplett einschläfern.“