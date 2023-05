Charles III. und Camilla nun offiziell gekrönt

Bereits Stunden vor Beginn der Königsprozession von König Charles III. und Königin Camilla strömten zahlreiche Schaulustige am frühen Samstagmorgen ins Zentrum von London. Hunderte Royal-Fans hatten die Nacht entlang der Prachtstraße The Mall campiert, um gute Plätze zu ergattern. Sie wird Charles und Camilla am Vormittag vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey führen. Einige Hartgesottene harrten dort bereits seit Tagen aus. Viele trugen Hüte, Brillen und Kleidung in den Farben der britischen Flagge.