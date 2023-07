„Cherlato“ - Sängerin Cher steigt ins Eisgeschäft ein

Los Angeles (dpa) - . US-Sängerin Cher steigt nach eigenen Worten ins Eisgeschäft ein. Die Musikerin teilte in sozialen Netzwerken ein Video von einem bunten Eiswagen. Auf dem Wagen zu sehen sind Bilder einer Cher, die in einer Eiswaffel steckt und dabei selbst ein Eis schleckt. Auch ein Schriftzug ist in dem Video zu erkennen - vermutlich der Name der neuen Eismarke: „Cherlato“.