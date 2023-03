Chris Rock: Oscar-Ohrfeige „tut immer noch weh“

Kurz darauf stellte er aber klar: „Ich bin kein Opfer.“ Er werde nie darüber in Talkshows wie der Oprah Winfrey Show jammern. Außerdem erklärte er, dass er in der Nacht der Ohrfeige wegen seiner Eltern nichts gegen Smith unternommen habe: „Wisst ihr, was meine Eltern mir beigebracht haben? Kämpfe nicht vor den Augen weißer Menschen.“