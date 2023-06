Christensen: Spürte schon als Kind Verbindung zu Darth Vader

Der in Kanada geborene Schauspieler verkörperte 2002 in „Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger“ und 2005 in „Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith“ den Jedi Anakin Skywalker, der sich nach einer Verkettung von Ereignissen der dunklen Seite zuwendet. Fast 20 Jahre später kehrte er für die Miniserie „Obi-Wan Kenobi“ in seine Rolle als Kultbösewicht zurück.