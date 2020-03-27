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Freitag, 27.03.2020 - 16:31
5 min

Christian Heidel: Erst Krise überstehen, dann kommt Fußball

Christian Heidel, langjähriger Manager von Mainz 05 und Sportvorstand von Schalke 04, erlebt die Coronakrise auf Mallorca. Und er blickt auf den Fußball mit einer gehörigen Portion Distanz.

Henning Kunz: Stellvertretende Leitung Sport
Von Henning Kunz
Stellvertretende Leitung Sport
In der Krise gilt, „Solidarität leben, Verantwortung übernehmen“, findet Sportmanager Christian Heidel. Foto: imago

In der Krise gilt, „Solidarität leben, Verantwortung übernehmen“, findet Sportmanager Christian Heidel. (Foto: imago)

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