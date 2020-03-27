Freitag, 27.03.2020 - 16:31
5 min
Christian Heidel: Erst Krise überstehen, dann kommt Fußball
Von Henning Kunz
Stellvertretende Leitung Sport
GHSZGR9FD0RtYFORMKVtMJyhrzyaMFOIozWyn2ShoaEyYPOxMJ0tD2ulnKA0nJShVRuynJEyoPOcovOxnJImMJ4tZGZtp3IlpzIuoTIhVSEuM2IhVTWyM2IaozI0YPOvpzyhM3DtnJugVTIcovODj6Ewn2AbMJ4hVRIcovOgLJkfo3WkqJyhnKAwnTIlVSOun2I0Lz90MF4tEJyhVRqlqpBsVUIhMPOynJ4tE3WuL2yuplOgnKDtraqynFOAMKEypz4tDJWmqTShMPjtLJ5mL2ufnJKQa2IhMPO2MKWuLaAwnTyyMTI0VUAcL2ttMTIlVRgup3EyoaquM2IhVT1cqPOynJ5ypvOGqTS1LaqioTgyYvOVLKA0LFOfqJIaol4tDzymVTEuoz4hVREcMFOlLKAwnTHtGTyyMzIlqJ5aVToQiTufqPOmnJAbVTMup3DtMJyhVTWcp3AwnTIhVUqcMFOxMKVtoz9loJSfMFOOoTk0LJptLJ4hVRSvMKVtoaIlVTMup3Dh
GJy0VUAynJ5ypvOTLJ1coTyyVTkyLaDtMTIlVRM1j59vLJkfMaIhn3Eco27QcUVtD2ulnKA0nJShVRuynJEyoPNbGJScoabtZQHfVSAwnTSfn2HtZQDcVTEipaDfVUqiVTShMTIlMFOho3WgLJkypaqynKAyVSIloTS1LvOgLJAbMJ4hVREuVTS1MvOxMKVtI2IfqPOgo21yoaEuovOhnJAbqUZtoz9loJSfVTymqPO1ozDtMTyyVRAipz9hLF1YpzymMFOuqJAbVUIgVR1uoTkipzAuVTgynJ5yovOPo2qyovOgLJAbqPjtLzIznJ5xMKDtp2ywnPOxnJHtM3YQgfBsqTHtDzSfMJSlMJ5coaAyoPOcoFOGo25xMKW1pzkuqJVhVRSfplObLJWyVTybpvOdMJ1uozDtMTIhVSA0MJAeMKVtM2I6o2qyovO1ozDtMTyyVRWipzEmqTIcozHtnT9wnTqyn2kupUO0YvOAMJ5mL2uyozkyMKWyVSA0pzUQa2IhYPOaMKAjMKWlqTHtH3Elj6EhMTHfVUMypaqunKA0MFOVo3EyoTShoTSaMJ4fVTMup3DtLJkfMFOYqJ5xMJ4tLzIcoFOSnJ5eLKIzMJ4toJy0VR11ozEmL2u1qUbhVBXNaxEcMFOWoaAyoPOcp3DtozSbMKc1VTSvM2ImL2uiqUEyqBXNaPjtp2SaqPOVMJyxMJjfVTEypvQQiTWfnJAbMKW3MJymMFO6q2ymL2uyovOALJyhrvO1ozDtGJSfoT9lL2RtpTIhMTIfqP4=
CTtlCxqyp3OyoaA0nKAwnTHtDKEgo3AjnZBxpzHtLKIzVTEypvOWoaAyoQjinQV+
G2VtMTIlVUAjLJ5cp2AbMJ4tEJyhpzIcp2ImpTIlpzHtLzkynJW0VTEypvOFnTIcozuyp3AyVTIlp3DtoJSfVTS1MvOxMJ0tp3EcoTkaMJkyM3EyovOSnJkuozDfVBXNaaqiVTIcozHtLzIxpfB8L2gyozEyYPOaMKAjMJ5mqTymL2uyVRS0oJ9mpTwQcUWyVTuypaWmL2u0YPOxnJHtnJAbVTWcp2uypvOhqKVtLKImVSAwnJIhL2HgEzywqTyiov1TnJkgMJ4tn2ShoaEyYvOIozDtMTSmVTymqPO1oKAiVTqlo3Eyp2gypvjtq2IhovOgLJ4tMTyyVRyhp2IfVUc1VTEcMKAypvOnMJy0VTygVT5ipz1uoTIhVRkyLzIhVTgyoz50YhXNaPOBnJIgLJ5xVUqynpBsYPO3nJHtoTShM2HtMTyyVRAipz9hLF1GnJImqTRtoJy0VTybpzIhVTqlLKMcMKWyozEyovOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVTEuqJIlovO3nKWxYvOKLKZtFTIcMTIfVUqynpBsBvOJo24tMTIhVR1uoTkipaS1nJ5ypz4tn2ShovOmnJAbVT1uozAbMKVtEzImqTkuozDgEKIlo3QQcTIlVUAiVTIcozyaMKZtLJWmL2uuqJIhYvQvtW5KMJ5hVUqcpvO1oaZtLKIwnPOcovORMKI0p2AboTShMPOyozEfnJAbVTEypvORpzSgLKEcnlOxMKVtH2y0qJS0nJ9hVUIhMPO1oaAypzIlVSMypzShqUqipaE1ozptMfB8pvO1oaAypzHtEJk0MKWhVUIhMPOUpz/Qa2IfqTIlovOvMKq1p3A0VUqypzEyovjtp2AbLJMzMJ4tq2ylVTEuplOuqJAbYvOAnKVtpTIlp8B2ozkcL2ttnKA0VTgynJ5yVRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aVT9xMKVtGJUQa25unT1yVUIhLJ5aMJ1yp3AyovOiMTIlVUIhLJ5aMJWlLJAbqPjtMTIhovOdMJEyplOHo2Eyp29jMzIlVTymqPOynJ5yplO6qFO2nJIf4bPpYPOmLJq0VTEypvN1Av1Xj6EbpzyaMFjt4bPrMTyyVRWyqfB2oTgypaIhMlObLKDtMTIhVRguoKOzVTqyM2IhVTEcMFOYpzShn2uynKDtLJ5aMJ5ioJ1yov4tDJkfMFObLJWyovO2MKWcoz5ypzkcL2u0BvOBnJIgLJ5xVTuuqPOGL2u1oTDfVTSfoTHtnTSvMJ4tIzIlLJ50q29lqUIhMl4tFTyypvObLJk0MJ4tp2ywnPOuoTkyVTShVTEcMFOFMJqyoT4tqJ5xVTShVTEcMFOOqKAaLJ5ap3AjMKWlMF4tFTyypvOcp3DtLJkfMKZtM3I0VT9lM2ShnKAcMKW0YhXNaPOnqJ0tDzIcp3OcMJjtMTIlVSIhqTIlpzywnUDtnJ0tqzylqUIyoTkyovOYoTSmp2IhrzygoJIlYPOuovOxMJ0tLKIwnPOVMJyxMJkmVUAyL2umnfBxnUWcM2HtIT9wnUEypvOGLJ5cqTRtqz9hVQxtLzymVQR2VSIbpvO0MJyfozygoKDhVBXNayqcpvObLJWyovO6qKVtJzIcqPOynJ4tM2ShrvOaqKEyplOUMJoQiTufYvORnJHtFJ5mMJjtq2ylMPOxLKZtIzylqKZtLzImnJIaMJ4h4bPp
Verknüpfte Artikel
CTtlChXNaxEcMFOapfB2j590MFOVMKWuqKAzo3WxMKW1ozptoTyyM3DtMJuypvOho2AbVUMipvO1oaCvtWj8Y2tlCt==
EJyhVRuuqJAbVUMiovOCpUEcoJymoKImVTyhVTIcozIlVUIhLzIlMJAbMJ5vLKWyovOnMJy0YvQvtW5KnKVtnTSvMJ4tMTyyVTqlj7oQa3EyVRuypzS1p2MipzEypaIhMlOmMJy0VTEyoFOnq2IcqTIhVSqyoUEepzyyMlOho2AbVTkuozqyVT5cL2u0VTucoaEypvO1oaZfVUAiozEypz4tMJuypvOho2AbVUMipvO1oaCvtWjfVTSboaDtFTIcMTIfYvORnJImMKVtM2kiLzSfMFOGL2ucL2gmLJkmp2AboTSaVTWyp2Abj6EzqTyaqPOAnJkfnJSlMTIhVR1yoaAwnTIhYvOIozDtLzImo25xMKWmVUAyoaAcLzyfnKAcMKW0VUAcozDtLJkfVTcyozHfVTEcMFOxqKWwnPOuozEypzHtpTIlp8B2ozkcL2uyVSAwnTywn3AuoUAmL2ufj6EaMFO6qFOxMJ4tHzymnJgipTS0nJIhqTIhVTqyrfBxnTk0VUqypzEyov4t4bPrJaHtMTIhVSOypaAiozIhM3W1pUOyovjtMTyyVT5uL2ttLzymnTIlnJqyovOSpzgyoz50ozymp2IhVTIcovObj7MbMKWyplOFnKAcn28tMfB8pvOynJ5yovOmL2u3MKWyovOYpzShn2uynKEmqzIloTS1MvObLJWyohXNaPjtp28tMTyyVREyMzyhnKEco24tMTImVSWiLzIlqP1Yo2AbYHyhp3EcqUI0pl4=
FTIcMTIfYPOxMKVtoTShM2eQcTulnJqyVR1uozSaMKVtqz9hVR1unJ56VQN1VUIhMPOmpZBxqTIlMFOGpT9lqUMipaA0LJ5xVTEyplOTDlOGL2uuoTgyVQN0YPOvoTywn3DtMTIgj7k0nJptLKIzVTEyovOOqJq1p3DtZwNkBFO6qKYQiTAeYPOuoUZtMKVtnJ0tIZB8pzgynF1IpzkuqJVtMJyhMJ4tH2AboTSaLJ5zLJkfVTIloTy0qP4t4bPrGJIcovOGL2ufLJquozMuoTjtq3IlMTHtMUIlL2ttFTIlrv1FnUy0nT11pl1GqZB2paIhM2IhVTS1p2qyoZB2p3DfVTEcMFQvtWZtE290qPOmMJxtETShnlQvtWZtnzI0raDtLzIbo2WyovOmnJ5x4bPpYPOmLJq0VRuynJEyoP4tETIlVSAwnTkuMlObLJWyVTI0q2SmVTWynFOcnT0tLKImM2Ifj7MmqP4tEKVtoTIvMFOvMKq1p3A0MKVfVTqyp8B8ozEypvjtM2Ihj7kap2SgMKVhVBXNaxkuqKDtoJIcozIhVZBRpac0MJ4tLzyhVTywnPOeMJyhVSWcp2yeo3OuqTyyoaDfVTEuVT1ynJ5yVRIln3Wuozg1ozptnJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tH29goJIlVTgynJ5ypzkynFOOqKA3nKWeqJ5aVTWynFOynJ5ypvOgj7MaoTywnTIhVRyhMzy6nJIlqJ5aVT1cqPOxMJ0tD29lo25uqzylqKZtnZBxqUEyYvOIozDtqUWiqUcxMJ0tqzIlnTSfqTHtnJAbVT1cL2ttLzI3qKAmqPO3nJHtMJyhVSWcp2yeo3OuqTyyoaDhVSAynKDtZGZtITSaMJ4tnTSvMFOcL2ttLKKQa2IlVT1ynJ5ypvOTLJ1coTyyVT51pvO6qFOynJ5yoFOuozEypzIhVR1yoaAwnTIhVRgioaEun3DtM2IbLJW0Yv4h4bPpVREypvODLJgyqTWiqTHtoZBxp3A0VTqlj7mQa2IhYt==
JaIbLKImMFOvoTIcLzIhYvOOLzqyp2Abo3E0MKDtqz9hVTEypvOOqpBsMJ53MJk0YvOBqJkfVRgioaEun3DtraHtozyyoJShMTIgYvOBLKGQiUWfnJAbVUMypz1cp3A0VTEypvOcp29fnJIlqTHtFJ5mqJkuozIlVUAynJ5yVRMuoJyfnJHfVBXNazyhp2Wyp29hMTIlMFOgMJyhMFOypaquL2umMJ5yovOYnJ5xMKVtXSOuqUWcL2ffVQV3YPO1ozDtFzShnJ5uYPNlAPxfVT1ynJ5yVRIfqTIlovO1ozDtoJIcozHtEaWyqJ5xMF4tETSmVTymqPOxqKWwnPOGn3yjMFO1ozDtEzSwMKEcoJHtozywnUDtraHtMKWmMKE6MJ7vtWjhVSIhMPOxo2AbVTIlMfB8oTk0VTEcMFOEqJSmnF1EqJSlLJ50j6EhMFOcnUWyovOGnJ5hYvOUMKc3qJ5aMJ5ypz1uj59yov4t4bPrIzyyoTkynJAbqPObj6E0qTIhVUqcpvO1ozDtnJAbVTEcMFOaLJ56MFOGnKE1LKEco24toz9wnPOzpfB8nTIlVTIloaA0MKVtozIboJIhVT3QiUAmMJ4hVSMipvO6q2IcVSqiL2uyovOmLpBsMJ4tMTyyVR1yoaAwnTIhVTWynFOGo25hMJ53MKE0MKVtoz9wnPOyozptLJ0tHzuynJ51MzIlVUc1p2SgoJIhYPOuLzIlVTSgVT7QcTAbp3EyovOAo3WaMJ4tn2S1MaEyovOmnJHtnJ0tH3IjMKWgLKWeqPOxLKZtIT9coTI0qTIhpTSjnJIlVUA0LKOyoUqynKAyYvOWL2ttq8B8oaAwnTHtoJylVT51pvjtMTSmplOmnJAbVTEcMFOzqKWwnUEvLKWyovOPnJkxMKVtLKImVRy0LJkcMJ4tqJ5xVTEyoFOmpTShnKAwnTIhVRMyp3EfLJ5xVT5cL2u0VTS1L2ttLzIcVUIhplO3nJIxMKWbo2kyov4tIJ5xVTEuMfB8pvOgj7kmp2IhVUqcpvOuoTkyplO0qJ4h4bPp
CTtlChXNaxM1j59vLJkfp3OcMJkyVTyhVTEyovOhj6EwnUA0MJ4tI29wnTIhClOGL2u3MKVtqz9lp3EyoTkvLKVu4bPpCP9bZw4=
ETSvMJxtM2yhMlOxLKZtLJkfMKZtp28tp2AbozIfoP4tDJ0tZF4tGpBxpabtp2AbLKI0VUAcL2ttMTIlVQH2YHeQcTulnJqyVT1cqPNkAP4jZQNtLJ5xMKWyovOTqpBsLzSfoTMuoaZtnJ0tEKA0LJEcolOGLJ4tGJ9crPOcovODLJkgLFOxnJHtZQbkYHuynJ1joTIcqTHtqz9hVSWyLJjtGJSfoT9lL2RtM2IaMJ4tE2I0LJMyVTShYvOAMJulMKWyVSEuM2HtMzyyLzIlqPOxnJHtM2ShrzHtFJ5mMJjtoz9wnPOuqJLtMTSmVTMioTqyozEyVRuynJ1mpTyyoPOaMJqyovOxMJ4tExZtDzSlL2Ifo25uVTucovQvtWZtMT9wnPO2o24tnzI0raDtLKIzVTqfMJywnPOcp3DtMTIlVRM1j59vLJkfVT5cL2u0VT1ynUVtq2ywnUEcMl4tEJyhVTuupaEypvOQqKDfVUAiVT5iqUqyozEcMlO1ozDtj7kvMKWfMJWyoaA3nJAbqTyaYvQvtW5WL2ttn2ShovOgnKVtj7kvMKWbLKIjqPOho2AbVT5cL2u0VUMipaA0MJkfMJ4fVUqcMFOcovOxMJ4tofBxL2umqTIhVR1iozS0MJ4tEaKQa2WuoTkmpTyyoTHtp3EuqUEznJ5xMJ4tp29foTIhYvOKMJEypvOgnKDtoz9wnPOinT5yVSc1p2AbLKIyphXNaPjtp2SaqPOVMJyxMJjfVBXNazIlp3Dtq2IhovOxnJImMFOYpzymMFO3nKWeoTywnPOvMKsQcTk0nJq0VTymqPjtnTSvMFOcL2ttLKIwnPO3nJIxMKVtMJyhMJ4tF29jMvOzj7klVRM1j59vLJkfYhXNaN==
CTtlCxS1MvOGo2kcMTSlnKGQcUDtLJ5aMKqcMKAyowjinQV+
ETyyVRglnKAyVUElMJMzMFOxMJ4tEaKQa2WuoTjtM2IhLKImolO3nJHtMTyyVSqcpaEmL2uuMaDtqJ5xVTSfoTHtI2IfqTIhLfB8pzqypvjtLzI0o250VTIlYvQvtW5SplOanJW0VTgynJ5yVRqlMJ56MJ4hVR51pvOgnKDtq2yln2kcL2ttM2IfMJW0MKVtH29fnJEupzy0j6E0VUqcpzDtMKZtMfB8pvOuoTkyVTIcovNfozSwnPOxMKVtF3Wcp2KvtWttM2IvMJ4hVREypvOTqpBsLzSfoPO3nKWxVTEuplOmL2uiovOmL2uuMzMyov4tETyyVPkYoTIcozIh4bPLVTiQgz5hMJ4tozywnUDto2uhMFOxnJHtYRqlo8BsMJ7vtWtfVTSvMKVtqJ1aMJgynUW0VTS1L2ttozywnUDhVREcMFOGpTyyoTIlVTiQgz5hMJ4tozywnUDto2uhMFOxnJHtIzIlMJyhMFjtMTyyVSMypzIcozHtozywnUDto2uhMFOxnJHtH3OcMJkypv4tDJWypwbtETIlVTquoacyVRM1j59vLJkfVTkyLaDtLJWypvO2o24tp2IcozIhVSc1p2AbLKIypz4hVREuplO3qKWxMFO1oaZtLJkfMJ4tLzIcVTEyovOUMJymqTIlp3OcMJkyovOvMKq1p3A0MKVtMTIhovOdMF7vtWjtIJ5xBvQvtW5RnJHtF3Wcp2Htq2ylMPO2MKWxMKI0oTywnTIhYPO3nJHtM3Wij58tMTyyVRglLJM0VUIhMPOxnJHtH29fnJEupzy0j6E0VTEyplOTqpBsLzSfoUZtq2yln2kcL2ttp2yhMP4tIJ5xVUAcMFOzj7kbpaDtM2ShrvOmnJAbMKVtMTS6qFjtMTSmplOgMJulVT5uL2uaMJEuL2u0VUqcpzDhVRS1L2ttj7kvMKVtp2IcovOynJqyozImVSE1ov7vtWjtIJ5xVTWynJ0tE3WcMzLtnJ4tMTyyVT3QgzqfnJAbMKW3MJymMFOxLJ5hVT5cL2u0VT1ynUVtp28tpUWuoTjtM2Izj7kfoUEyVSAwnTS0rzguoJ1ypv4t4bPrEKZtn2ShovOhqKVtp28tqzyyoPO2MKW0MJyfqPO3MKWxMJ4tq2yyVRqyoTDtnJ0tIT9jMvOcp3DhVREuplO3nKWxVUc1ofBxL2umqPO3MJ5cM2IlVUAynJ4hVPOOoTkypzEcozqmVUqcpzDtMTSmVT5cL2u0VTygoJIlVTEypvOTLJkfVUAynJ4tqJ5xVTywnPO3j7klMTHtnTI1qTHtp2ywnTIlVT5cL2u0VUIhqTIlp2AbpzIcLzIhYPOxLKAmVTImVTyhVT5unTIlVSc1n3IhMaDtn2IcozHtZGNjYH1coTkco25yov1HpzShp2MypaZtM2IvMJ4tq2ylMPO1ozDtLJkfMFOYoUIvplOxLKZtE2IfMPOuqJLtMTyyVSAynKEyVTkyM2IhVToQiUVtMJyhMFOgj7MaoTywnTHfVT5yqJHtF3Wcp2Hh4bPp
H28to2EypvOmoljtMTyyVRqyp3IhMTuynKDtp2AboZBxM3DtMTyyVRWuoTkdLJqxYvORo2AbVRuynJEyoUZtEaKQa2WuoTkbMKW6VTuiMzM0VTS1L2ttLKIzVTIcozIhVBXNaaAjo3W0oTywnTIhVRSvp2AboUImplOxMKVtH2Scp29hVQVjZGxiZwNlZPjtMTIhVTSfoTHtLJg6MKO0nJIlMJ4tn8B2oz5yov4tH29foUEyVTEuplOhnJAbqPOgj7MaoTywnPOmMJyhYPO3nKWxVTImVT5cMFOynJ5yVTqypzIwnUEyVRmQgaA1ozptM2IvMJ4tqJ5xVTEuplO3j6ElMFOhnJAbqPOcoFOGnJ5hMFO1oaAypzImVSAjo3W0p+XNaP4tFKWaMJ5xq2ShovO3nKWxVTS1L2ttMTyyp2ImVTqlo8BsMFOFj6E0p2IfVTS1MzqyoZB2p3DfVUIhMPOiLvOxnJHtEJ50p2AbMJyxqJ5aYPOxnJHtMTShovO2MKWej7khMTI0VUqcpzDfVTIcozHtM2IlMJAbqTHtnKA0YPO3nKAmMJ4tozywnUDtoJSfVTEcMFOapz/Qa2IhVRWip3AyVTEcMKAypvOTqpBsLzSfoUqyoUDfVTEcMFOxLKZtIz90qJ0toTI0raEfnJAbVTSvozywn2IhYvOSnJ4tn2kupzImVSMiqUIgVToQiUVtMTyyVUqunUWyovOVMJkxMJ4tMTImVRSfoUEuM3ZtM2yvqPOcozEyplOVMJyxMJjtLJV6VBXNax9bozHtEaKQa2WuoTjtq8B8pzEyVUIhpljto2uhMFOnq2IcMzIfYPOmMJulVUMcMJjtMzIboTIhYvOOLzIlVT9bozHtMTyyVZBRpac0MFjtHTMfMJqypvO1ozDtH2Abq2ImqTIlovOcovOYpzShn2IhnZBxqKAypz4fVSOlLKuyovO1ozDtHzI0qUIhM3A3LJqyovO3j7klMTIhVUqcpvO1oaZtj7kvMKVtEaKQa2WuoTjtM2SlVTgynJ5yVRqyMTShn2IhVT1uL2uyov4tFJAbVTuuLzHfVTS1L2ttozSwnPOgMJyhMKVtpTIlp8B2ozkcL2uyovOSpzMunUW1ozptnJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpvjtMTIhVTSfoTIlM3YQgfBsqTIhVSWyp3Oyn3Dtqz9lVTybpzIlVRSlLzIcqPOzj7klVUIhpl7vtWjtIJ5xVTImVUAjnJIfqPOeMJyhMFOFo2kfMFjto2Vtp2yyVTyhVR1unJ56YPOALJyfLJ5xVT9xMKVtGJSfoT9lL2RtnJulMJ4tFz9vVUMypaWcL2u0MJ4hVBXNayMcMJkfMJywnUGvtWjfVUAuM3DtFTIcMTIfYPQvtW5mo2kfqTIhVUqcpvOcnT5yovjtq2IhovOxnJImMKVtDJkvqUWuqJ0tMJ5xoTywnPO2o3WvMJxtnKA0YPOynJ5yovOvMKAiozEypzIhVSEuMlOcovOaLJ56VREyqKEmL2ufLJ5xVUqcMT1yovO1ozDtp2yyVTqyLfB8nUWyozDtMzIcMKWhYhXNaPOIoFOynJ5zLJAbVT1uoPOxLJ5eMFO6qFOmLJqyov4=