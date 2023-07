Christian Thielemann und ein Sommer ohne Bayreuth

Mit Nathalie Stutzmann steht in diesem Jahr die zweite Frau in der Festspielgesichte dort am Pult - nach der Ukrainerin Oksana Lyniv, die 2021 ihr Hügel-Debüt gab. Welche Pläne es für das große Festspiel-Jubiläum 2026 gibt, ist noch unklar. Aber in Bayreuth scheinen neue Zeiten anzubrechen.