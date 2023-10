Christoph Maria Herbst im Hochzeitschaos

„Sooo nicht“ lautet also die klare Antwort des Grimme-Preisträgers auf die Frage, ob ihm der Aufwand gefalle, den er als Hochzeitsplaner Dieter in der Komödie „Ein Fest fürs Leben“ zu betreiben hat. Nach dem Drehbuch und unter der Regie von Richard Huber („Tatort“) kommt der auch sonst prominent besetzte Film am Donnerstag (19. Oktober) in die Kinos.