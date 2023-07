Cillian Murphy: „Oppenheimer“ in 57 Tagen gedreht

Schauspieler Cillian Murphy bei der „Oppenheimer“-Premiere in London. (© Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa)

Schauspieler Cillian Murphy bei der „Oppenheimer“-Premiere in London. (© Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa)

Am 20. Juli startet das Atombomben-Drama „Oppenheimer“ in den deutschen Kinos. Der dreistündige Film von Regisseur Christopher Nolan wurde laut Hauptdarsteller Cillian Murphy in...