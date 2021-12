Claus Kleber verabschiedet sich vom ZDF-„heute journal“

Claus Kleber hat zum letzten Mal das "heute journal" im ZDF moderiert. (Foto: dpa/ Thomas Frey)

MAINZ - Claus Kleber (66) hat am Donnerstag zum letzten Mal das "heute journal" im ZDF moderiert. Der Journalist verabschiedete sich nach 2977 Ausgaben in fast 20 Jahren - er hielt extra einen Zettel dazu zu Beginn der Sendung in die Kameras. Erstmals war er am 3. Februar 2003 Hauptmoderator der Sendung - als Nachfolger von Wolf von Lojewski. Klebers Nachfolger wird Christian Sievers, der auch schon häufiger als Vertretung einsprang. In der neuen Rolle absolviert der 52-Jährige seinen ersten Auftritt am 10. Januar. Zweite Hauptmoderatorin bleibt Marietta Slomka (52).

Ein Interview mit dem Virologen Christian Drosten, ein kurzer Jahresrückblick, Nachrichten und der Abschied. Etwas emotionaler, weniger reine Informationen - so fiel die Sendung vom Donnerstag aus. Seine letzte "heute journal"-Sendung moderierte er wieder gemeinsam mit Gundula Gause. Sie bedankte sich herzlich bei ihm, für seinen "großen journalistischen Geist" - eine Ära gehe zu Ende, ergänzte sie noch. Kleber ließ es sich nicht nehmen, am Ende der Sendung noch einige tiefgründige Worte zu finden: Er sprach über Russland und die Ukraine, Demokratieverlust, über China und um den Umgang Europas damit. "Ohne eine engagierte, informierte Öffentlichkeit wird es nichts." Das Vertrauen der Zuschauer zu verdienen, kritisch sein - und hinterfragen, dies müsse eine Redaktion leisten. Auch Zuschauer sollten engagiert und kritisch sein.

Gause hat sich nach eigenen Angaben vor jeder "heute journal"-Sendung bei ihrem Kollegen Claus Kleber nach dessen Krawattenwahl erkundigt. "Da bin ich sehr detailverliebt und möchte mein Jackett auf seine Krawatte abstimmen", sagte die 56-Jährige bei WDR 2. "Ich scherze immer und sage 'nicht, dass wir beide im roten Jackett auftreten'", so Gause. "Aber, es ist natürlich klar: Ich möchte kein rotes Kleid anziehen, wenn er eine lila Krawatte trägt." In diesem Jahr verfolgten im Schnitt jede "heute journal"-Ausgabe 4,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

