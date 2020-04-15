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Mittwoch, 15.04.2020 - 02:00
2 min

Clownvisite übers Internet

Normalerweise besuchen Dr. Schnuggelisch und Co. Patienten im Wormser Klinikum, doch das ist gerade nicht möglich. Deshalb kann man sie sich via YouTube ans Krankenbett holen.

Von Ulrike Schäfer
Zwar kann Astrid Haag alias Dr. Schnuggelisch derzeit nicht als Clown-Doktorin die Patienten im Wormser Klinikum besuchen, doch sie hat eine andere Idee. Foto: BilderKartell/Ben Pakalski

Zwar kann Astrid Haag alias Dr. Schnuggelisch derzeit nicht als Clown-Doktorin die Patienten im Wormser Klinikum besuchen, doch sie hat eine andere Idee. (Foto: BilderKartell/Ben Pakalski)

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