Mittwoch,
15.04.2020 - 02:00
2 min
Clownvisite übers Internet
Normalerweise besuchen Dr. Schnuggelisch und Co. Patienten im Wormser Klinikum, doch das ist gerade nicht möglich. Deshalb kann man sie sich via YouTube ans Krankenbett holen.
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