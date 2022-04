Cohn-Bendit zur Wahl: „Frankreich bleibt zersplittert“

Zur Person

Daniel Cohn-Bendit (77) ist ein deutsch-französischer Politiker und einer der wenigen Publizisten, die in Deutschland und Frankreich gehört werden. Der Grüne hat von 1994 bis 2014 abwechselnd die deutschen Grünen und die französischen Les Verts im Europäischen Parlament vertreten. Cohn-Bendit wurde in Frankreich geboren und war in beiden Ländern an der 68er Studentenbewegung beteiligt. Nach seiner Ausweisung aus Frankreich war Cohn-Bendit im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) aktiv. Er gehörte zur Sponti-Szene in Frankfurt und war Gründer des Stadtmagazins „Pflasterstrand“.