Comedian Mirco Nontschew gestorben

Mirko Nontschew (2.v.l.) ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Hier umringt von Carolin Kebekus, Anke Engelke und Olaf Schubert. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN - Nach Informationen der Bild-Zeitung ist Comedian Mirco Nontschew im Alter von 52 Jahren gestorben.

"Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit", zitiert die Bild-Zeitung Nontschews Manager und Freund Bertram Riedel. Der Comedian soll bereits in der vergangenen Woche verstorben sein.

Der in Berlin geborene Nontschew wurde vor allem durch die Kult-Sendung "RTL Samstag Nacht" in den 90er Jahren bekannt. Zuletzt war er Teilnehmer in Michael "Bully" Herbigs Erfolgs-Format "LOL - Last One Laughing", wo er sich mit anderen TV-Stars das Lachen verkneifen musste. Erst vor kurzem hatte Nontschew die neue Staffel abgedreht, die im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden soll.

Mirco Nontschew (erste Reihe, Mitte) war Teilnehmer der dritten Staffel der Amazon Original Erfolgsshow "LOL: Last One Laughing" vor. TV-Stars müssen sich in dem Format das Lachen verkneifen. (Foto: dpa)