Comedyserie mit Strunk kommt im Herbst

München/Palma/Hamburg (dpa) - . „Last Exit Schinkenstraße“: Der Streamingdienst Prime Video von Amazon kündigt für diesen Herbst eine Comedyserie von und mit Bestsellerautor Heinz Strunk (61) an - sie handelt von erfolglosen Musikern, die als letzten Ausweg eine Schlagerkarriere am Ballermann versuchen wollen. „Die sechsteilige Serie spielt in Hamburg und auf Mallorca“, teilte Amazon Prime Video am Mittwoch mit. Neben Hauptdarsteller Strunk und Marc Hosemann („Die Discounter“) spielen demnach auch „Mickie Krause, Olli Schulz, Bjarne Mädel, H.P. Baxxter, Charly Hübner, Katharina Wackernagel“ mit. Alle sechs Episoden seien „im Herbst 2023 exklusiv bei Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen“.