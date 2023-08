Computerwelt trifft Barockschloss - Kraftwerk in Karlsruhe

Karlsruhe (dpa) - . Es war ein bisschen wie eine Zeitreise - in beide Richtungen. Einmal schien der Karlsruher Schlossplatz im Raumschiff an Satelliten vorbeizuschweben. Dann wieder waren die 70er Jahre unweigerlich gegenwärtig: Mit Klassikern wie „Autobahn“, „Mensch-Maschine“ und „Das Model“ hat die legendäre Elektropop-Band Kraftwerk am Samstagabend das Publikum begeistert. Die bekannten Stücke waren auch jene Momente, in denen die Smartphones gezückt wurden, um frisch geweckte Erinnerungen festzuhalten.