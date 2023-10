Connery gegen Moore: Vor 40 Jahren lebte James Bond zweimal

Übrigens gab 1983 noch ein weiterer James-Bond-Darsteller sein Agenten-Comeback. George Lazenby, der nach „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969) keine allzu große Filmkarriere erlebte, hatte in dem Fernsehfilm „Return of the Man from U.N.C.L.E.“ einen Gastauftritt. In dem Spin-off der TV-Serie „Solo Für O.N.C.E.L.“ spielte Lazenby einen Spion namens J.B., der in einem Aston Martin DB5 unterwegs war. Kurios: Der deutsche Zusatztitel des Films lautete „Thunderball“.