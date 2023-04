Corinna Harfouch ermittelt im „Tatort“ aus Berlin

Dann entdeckt sie rechte Tendenzen an der Polizeiakademie, in die auch der Sohn des Direktors involviert ist. Bonard will damit öffentlich umgehen, doch ihr Chef blockt ab - und bietet ihr den Vorruhestand an. In der gleichen Zeit erhält Bonard einen verzweifelten Anruf ihrer ehemaligen Schülerin Rebecca Kästner. Bonard schätzt die Lage falsch ein - und legt auf. Am nächsten Tag wird die Schutzpolizistin tot in ihrem Haus gefunden.