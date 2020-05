Corona: 551 Infizierte in Mainz

Jetzt teilen:

MAINZ (dri). Die Zahl der mit dem Coronavirus Neuerkrankten in den vergangenen 14 Tagen pro 100 000 Einwohner lag in Mainz nach Angaben der Landesregierung vom Sonntag bei 17. Am Samstag waren es noch 15. Insgesamt meldete die Landesregierung am Sonntagvormittag 551 infizierte Personen in Mainz (Samstag: 546). Davon sind mittlerweile 453 wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 20. Im Kreis Mainz-Bingen sind 406 Personen mit dem Virus infiziert. Damit stieg die Zahl im Vergleich zum Samstag um vier. Von den 406 Infizierten sind 342 wieder genesen.

Im Kreis Mainz-Bingen lag die Zahl der Neuerkrankten in den vergangenen 14 Tagen pro 100 000 Einwohner bei 12 - am Samstag waren es 10. Als Neuerkrankte gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine Covid-19-Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Zu den 18 Todesfällen im Kreis sind keine hinzugekommen.