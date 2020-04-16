Donnerstag, 16.04.2020 - 16:41
3 min
Corona: 800er-Marke sorgt für Ärger und Unsicherheit
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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Zug um Zug
Geschäfte mit einer Ladenfläche unter 800 Quadratmetern dürfen ab kommenden Montag wieder öffnen. Auch Autohäuser, Motorrad- und Fahrradläden. Friseure kommen ab 4. Mai hinzu. Die Gastronomie bleibt bis auf weiteres außen vor.
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