Freitag, 17.07.2020 - 03:00
2 min
Corona-Alarm bei Edeka in Heddesheim
Von Christopher Frank
Redakteur Bergsträßer Echo
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EDEKA SÜDWEST
Das Unternehmen wurde am 24. Januar 1927 in Offenburg von 26 Kaufleuten als „Großeinkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler Mittelbadens“ gegründet. In Offenburg hat Edeka Südwest bis heute seinen Hauptsitz.
Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Edeka Südwest zur zweitgrößten von sieben Edeka-Regionalgesellschaften in Deutschland entwickelt. Mit einem Verbund-Außenumsatz von 9,1 Milliarden Euro (2019) und rund 44 000 Mitarbeitern im Einzelhandel, Großhandel und in der Produktion ist Edeka Südwest einer der größten Arbeitgeber im Südwesten der Bundesrepublik. (fran)
Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Edeka Südwest zur zweitgrößten von sieben Edeka-Regionalgesellschaften in Deutschland entwickelt. Mit einem Verbund-Außenumsatz von 9,1 Milliarden Euro (2019) und rund 44 000 Mitarbeitern im Einzelhandel, Großhandel und in der Produktion ist Edeka Südwest einer der größten Arbeitgeber im Südwesten der Bundesrepublik. (fran)
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