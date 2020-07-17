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Freitag, 17.07.2020 - 03:00
2 min

Corona-Alarm bei Edeka in Heddesheim

Nach zwei positiven Testergebnissen im Heddesheimer Lebensmittellager von Edeka Südwest ordnet das Gesundheitsamt einen Massentest am Standort an.

Christopher Frank: Redakteur Bergsträßer Echo
Von Christopher Frank
Redakteur Bergsträßer Echo
Im Heddesheimer Lager sind 1000 Mitarbeiter beschäftigt, 350 davon werden jetzt auf eine Corona-Infektion getestet. Foto: Sascha Lotz

Im Heddesheimer Lager sind 1000 Mitarbeiter beschäftigt, 350 davon werden jetzt auf eine Corona-Infektion getestet. (Foto: Sascha Lotz)

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EDEKA SÜDWEST
Das Unternehmen wurde am 24. Januar 1927 in Offenburg von 26 Kaufleuten als „Großeinkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler Mittelbadens“ gegründet. In Offenburg hat Edeka Südwest bis heute seinen Hauptsitz.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Edeka Südwest zur zweitgrößten von sieben Edeka-Regionalgesellschaften in Deutschland entwickelt. Mit einem Verbund-Außenumsatz von 9,1 Milliarden Euro (2019) und rund 44 000 Mitarbeitern im Einzelhandel, Großhandel und in der Produktion ist Edeka Südwest einer der größten Arbeitgeber im Südwesten der Bundesrepublik. (fran)
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