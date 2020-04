Corona-Ambulanz in Bad Kreuznach kann an den Start gehen

ZUR AMBULANZ NUR MIT TERMIN

Zur Vorsprache in der Infektambulanz ist zwingend eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Diese ist an Werktagen zwischen 10 und 12 Uhr unter der Mobilnummer 0160-84 11 796 möglich.



An Wochenenden erfolgt die Terminvereinbarung durch die Bereitschaftsdienstzentrale unter der Rufnummer 06 71-1 92 92.



Patienten werden gebeten, den auf der Homepage der Kreisverwaltung zum Download bereitgestellten Anamnesebogen vorab auszufüllen und diesen mit zum Termin zu bringen.



Ist dies technisch nicht möglich, soll ein eigener Stift mitgebracht werden. Darüber hinaus wird die Versicherungskarte benötigt.