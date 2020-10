Corona-Ampel im Kreis Alzey-Worms steht auf Gelb

Jetzt teilen:

ALZEY - Weil die Zahl der vom Robert Koch-Institut errechneten Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche, gerechnet auf 100 000 Einwohner, bei 25 im Landkreis Alzey-Worms und bei fünf in der Stadt Worms liegt, wird die Region auf der Karte des Landes Rheinland-Pfalz mit Warnstufe Gelb angezeigt.

"Es ist wichtig, weiter achtsam zu bleiben und die AHAAL-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen, App und Lüften) zu berücksichtigen", appelliert der Erste Kreisbeigeordnete Steffen Jung. Die aktuelle Lage sei ernst und als klare Vorwarnung zu werten. Sollte der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Zahl 20 überschreiten, springt die Corona-Warnampel des Landes auf Gelb.

Überschreitet er den Wert von 35 Fällen pro 100 000 Einwohnern an mehr als fünf Tagen, tritt die Gefahrenstufe Orange ein. Maßnahmen wie das Verbot von Kontaktsport, Sperrstunden und verstärkte Kontrollen der Einhaltung der Regelungen sind unter anderem die Folge, wie man bereits in anderen betroffenen Kommunen sieht. Die Warnstufe Rot wird bei einem Wochenwert von mindestens 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden Tagen erreicht. Weitreichende Einschränkungen wären hier die Folge. Auch drohen Reisebeschränkungen für Bürger, die in einem Risikogebiet wohnen.

Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms hat sich die Zahl der Infizierten seit Freitag, 9. Oktober, um 13 Fälle auf 776 erhöht (Stadt Worms (4), unbekannter Infektionsherd (3), Kontakt zu positiv getesteter Person (1); Stadt Alzey (1), unbekannter Infektionsherd; VG Alzey-Land (2), unbekannter Infektionsherd; VG Eich (1), unbekannter Infektionsherd; VG Wöllstein (1), Kontakt zu positiv getesteter Person; VG Wörrstadt (5), unbekannter Infektionsherd; VG Wonnegau (3), Kontakt zu positiv getesteter Person (2), Reiserückkehrer (1)).

697 Personen sind wieder gesund. 362 aus dem Landkreis und 335 aus der Stadt Worms. Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mitgeführt. Drei Personen aus dem Landkreis befinden sich in Krankenhäusern.

Insgesamt sind aus Worms acht Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.