Corona-Ampel im Kreis Alzey-Worms wieder aus

WORMS - Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Donnerstag um vier Fälle auf 759 erhöht. In der VG Eich und der VG Wonnegau hat sich jeweils eine Person infiziert, wo, ist unbekannt. In Worms ist ein weiterer Betroffener Reiserückkehrer, wo sich der andere angesteckt hat, ist unklar. Aktuell ist die Corona-Ampel im Landkreis aus, nachdem zwischenzeitlich die Gelbphase erreicht war. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche liegt, gerechnet auf 100 000 Einwohner, bei 16 im Landkreis Alzey-Worms und bei 16 in der Stadt Worms.