Corona-Antikörper in der Muttermilch vorhanden

Immunglobuline = Antikörper.

Es gibt Immunglobulin G, A, E, D und M.

Immunglobulin G (IgG): etwa 60 Prozent aller Immunglobuline im Blut sind vom Typ IgG. Es ist das einzige Globulin, das die Plazenta durchdringen kann, wodurch IgG-Moleküle in das Blut von Ungeborenen gelangen und es vor Krankheiten schützen kann.

Immunglobulin A (IgA): macht einen Anteil von 10 bis 20 Prozent aus. IgA kommt im Blut und in den Schleimhautsekreten (sogenanntes sekretorisches IgA) vor.

Immunglobulin M (IgM): tritt ein Erreger zum ersten Mal im Blut auf, werden zunächst IgM ins Blut ausgeschüttet. Erst später produzieren die Plasmazellen vermehrt IgG.

Immunglobulin E (IgE): kommen nur in sehr geringer Konzentration von 0,1 Prozent im Blut vor. Sie spielen bei der Entwicklung von Allergien eine wichtige Rolle.

Immunglobulin D (IgD): sehr selten und ebenfalls nur in sehr geringer Konzentration im Blut vor. Ihre Funktion ist noch weitgehend unbekannt.