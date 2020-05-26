Corona-App der TU Darmstadt nun verfügbar

Die App soll nicht nur helfen, Infektionsketten zu bestimmen, sondern auch Nutzern gesicherte Informationen liefern. Bisher ist die Betaversion nur für Android-User verfügbar.
Android-Nutzer können sich seit Montag eine Betaversion der Trace-Corona-App herunterladen. Foto: Kobil
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BETATESTER WERDEN
Wer Trace Corona, die App der TU Darmstadt zur Kontaktermittlung von Coronapatienten nutzen will, kann sich diese auf der Homepage
herunterladen. Dort findet sich auch eine Anleitung zu Download und Installation der App. www.tracecorona.net
Verfügbar ist die Testversion bisher nur für
Android-Smartphones. Außerdem ist für die Nutzung der App ein Google-Konto notwendig, das Android-Nutzer aber in der Regel besitzen. (jou)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 26.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.