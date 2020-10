Corona: auf dem Weg zum Impfstoff

UGUR SAHIN

Ugur Sahin, 1965 in der Türkei geboren, kam im Alter von vier Jahren nach Deutschland und wuchs in Köln auf. Nach Abitur und Medizinstudium in Köln kam er über Zwischenstationen nach Mainz. Seit 2006 ist er Professor für experimentelle Onkologie an der Universitätsklinik.



Mit seiner späteren Frau Özlem Türeci, Tochter eines türkischen Arztes, gründete er 2001 das Unternehmen Ganymed Pharmaceuticals, das später verkauft wurde. 2008 gründeten sie mit anderen Biontech, ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Krebstherapie zu revolutionieren. 2019 wurde er mit dem Deutschen Krebspreis ausgezeichnet.



Ugur Sahin ist seit 2008 Vorstandsvorsitzender des börsennotierten Unternehmens, seine Frau ist Vorstandsmitglied und leitet die Abteilung für klinische Entwicklung.