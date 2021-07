Corona-Baustellen: Vorbereiten auf den Herbst - ohne Panik

Was ist nötig, damit sich der vergangene Herbst nicht wiederholt? In unserer Serie behandeln wir die Corona-Sommerbaustellen. (Foto: VRM)

MAINZ/ WIESBADEN - Delta, Delta, Delta. Was kommt da auf uns zu? Diese Frage stellt sich nicht nur jetzt im Sommer – sondern unter vielleicht anderem Namen auch im Herbst, wenn sich die nächste Coronavirus-Variante ausbreiten sollte. Und wenn auch davon unabhängig die Infektionszahlen steigen werden, wie in jeder Grippesaison. Wie bereiten wir uns darauf vor? Eine drängende Herausforderung, schon jetzt – deshalb werden wir uns in den nächsten Wochen in einer Serie mit den Corona-Sommerbaustellen beschäftigen.

Vorweg: Geboten ist mit Blick auf Delta große Wachsamkeit – aber keine Panik(mache). Denn der steigende Anteil unter den Infektionen hierzulande und der generelle Anstieg in anderen Ländern bedeutet noch nicht, dass sich damit auch die Zahlen der schweren Krankheitsverläufe, der Klinikeinweisungen, gar Todesfälle in ähnlicher Form erhöhen.

Grund ist der Fortschritt bei den Impfungen, die auch vor dieser Variante schützen. Und obwohl sich in Großbritannien häufiger auch ungeimpfte Jugendliche infizieren, gebe es in dieser Gruppe noch keine auffällige Zunahme bei den schweren Erkrankungen, darauf weist hierzulande die Ständige Impfkommission (Stiko) hin.

Dennoch wird angesichts des Delta-Anstiegs schon jetzt darüber diskutiert, ob nach den Sommerferien bald wieder Schulschließungen nötig sein werden; oder erneut Verschärfungen der Corona-Regeln bis hin zu einem Lockdown.

Grund für diese Sorge – und stellenweise dann doch Panik – sind natürlich die Erfahrungen aus der zweiten und dritten Welle, die zeigen, wie es kommen kann. Grund ist aber auch die Erinnerung an den Sommer 2020, als man schon einmal dachte, dass Corona vorbei sei. Und sich dann furchtbar irrte. Wie die Lage in diesem Herbst sein wird, kann nun abermals noch niemand mit Gewissheit sagen.

Allerdings: Wir sind heute sehr viel weiter, vor allem aufgrund der Impfungen. Und wir wissen eben auch, dass wir einen großen Fehler aus dem vergangenen Sommer nicht wiederholen dürfen, nämlich an vielen Stellen unvorbereitet in den Herbst zu gehen.

Um diese Corona-Sommerbaustellen geht es in unserer Serie. Dabei wollen wir einige besonders wichtige Bereiche beleuchten. Die Kernfragen dabei: Welche Probleme müssen angegangen werden? Und was muss getan werden, um einen erneuten Lockdown zu verhindern?

Eine Auswahl der Themen:

Schulen: Wie bleibt Präsenzunterricht möglich? Wie werden die pädagogischen und psychologischen Folgen gemildert?

Intensivstationen: Wie werden sie besser gerüstet?

Impfen: Ist genügend Impfstoff für die nächste Kampagne bestellt? Wann sind neue Impfungen nötig?

Altenheime: Wie werden die Bewohner besser geschützt?

Busse und Bahnen: Wie hoch ist das Risiko wirklich, wenn wieder mehr Fahrgäste zusteigen?

Gastronomie, Kultur, Freizeitsport, Handel: Wie kann eine neuerliche Schließung verhindert werden?

Familien: Wie werden sie stärker unterstützt?

Statistik: Ist die Inzidenz noch die richtige Entscheidungsgrundlage?

Betriebe: Zur Sicherheit weiter im Homeoffice – oder zurück ins Büro?

Debattenkultur: Wie überwinden wir die tiefer werdenden Gräben?

Eine Reihe von Baustellen also.