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Samstag, 04.04.2020 - 03:00
4 min

Corona bedroht Existenz der Reiterhöfe

Auf Reiterhöfen im Kreis Bad Kreuznach stehen viele Aktivitäten still. Bei „Passion Reiten“ auf Leo‘s Ruh bei Waldböckelheim hält man online Kontakt.

Von Laura Schöffel
Lisa Fuxjäger und Katrin Machemer (v.l.) machen ein Selfie mit der Stute Nokia. Via WhatsApp lassen sie die rund 100 Reitschüler weiterhin am Hofleben teilhaben. Foto: Laura Schöffel

Lisa Fuxjäger und Katrin Machemer (v.l.) machen ein Selfie mit der Stute Nokia. Via WhatsApp lassen sie die rund 100 Reitschüler weiterhin am Hofleben teilhaben. (Foto: Laura Schöffel)

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