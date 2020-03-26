Corona-Behandlung: Auswahl nach Alter muss tabu sein

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Donnerstag, 26.03.2020 - 17:25
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Trierer Jurist Till Zimmermann mahnt bei Priorisierung von Covid-19-Patienten rechtliche Regelung an

Alexandra Eisen: Mitglied der Chefredaktion
Von Alexandra Eisen
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Ein Mitglied des medizinischen Personals geht auf dem Korridor der Intensivstation des Krankenhauses von Brescia entlang. Die Region verzeichnet rund die Hälfte der mehr als 30 000 Coronavirus-Fälle, die in Italien offiziell erfasst wurden. Foto: dpa

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