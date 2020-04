Corona: Behelfskrankenhaus in Eberstadt geht in Betrieb

Foto: Romolo Tavani - stock.adobe

Die Stadt Darmstadt hat am Freitag auf dem Gelände des früheren Klinikums in Eberstadt eine Einrichtung zur niederschwelligen medizinischen Versorgung in Betrieb genommen. Diese soll in erster Linie die Darmstädter Krankenhäuser während der Covid-19-Krise entlasten. Für 30 Patienten stehen Betten mit der Möglichkeit zum Anschluss an Sauerstoff zur Verfügung. Insgesamt können 100 Betten belegt werden.

Betrieben wird die Pflegeeinrichtung im Wesentlichen unter Zuhilfenahme von Katastrophenschutzzügen und freiwilligen Helfern. Das Betriebskonzept wurde von Darmstadt-Marketing gemeinsam mit dem Katastrophenschutz und der Darmstädter Berufsfeuerwehr entworfen.

89-Jährige in Krankenhaus gestorben

"Ich bin sehr froh, dass wir in dieser herausfordernden Zeit durch die hervorragende Zusammenarbeit zahlreicher städtischer Ämter, Dienststellen, kommunaler Unternehmen und lokaler Partner aus dem Handwerk in Rekordgeschwindigkeit eine derartige Einrichtung zur Betriebsreife bringen konnten", sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne). Das Haus sei eine wichtige Stütze bei der Sicherstellung der Behandlung von Patienten in Darmstadt. "Unser gemeinsames Ziel ist dabei vor allem die Entlastung der Krankenhäuser in Darmstadt und die Bereitstellung eines zusätzlichen Angebots von Patientenversorgung mit niederschwelliger medizinischer Versorgungsstufe - im Wesentlichen pflegerisch", ergänzte Klinikdezernent André Schellenberg (CDU).

Die Stadt hatte am 19. März entschieden, für das Behelfskrankenhaus das ehemalige Neurologie-Gebäude in Eberstadt instandzusetzen und entsprechend auszustatten.

Unterdessen wurde am Freitag bekannt, dass es in Darmstadt einen zweiten Corona-Todesfall gibt. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, war die 89 Jahre alte Frau bereits am Ostermontag in einem der Darmstädter Krankenhäuser gestorben. Das Amt sprach von einem "Meldeverzug". Die Frau habe schwere Vorerkrankungen gehabt, hieß es weiter.

Die Zahl der Covid-19-Patienten ist weiter leicht gestiegen. Nach Angaben des hessischen Sozialministeriums gab es am Freitag in Darmstadt 131 bestätigte Covid-19-Fälle, acht mehr als am Donnerstag. 95 der Erkrankten sind bereits wieder genesen.