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Dienstag, 19.05.2020 - 17:23
3 min

Corona-Bewährungsprobe Vatertag: Vernunft der Bürger ist gefragt

Ordnungshüter und Gastronomen im Landkreis Darmstadt-Dieburg bereiten sich auf den Feiertag vor. Was es zu beachten gibt und wo ein Ausflug möglich ist.

Von Katrin Mader
Mit viel Abstand zwischen den Tischen wartet die Thomashütte am Vatertag auf viele Gäste. Foto: Karl-Heinz Bärtl

Mit viel Abstand zwischen den Tischen wartet die Thomashütte am Vatertag auf viele Gäste. Foto: Karl-Heinz Bärtl

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