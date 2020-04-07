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Dienstag, 07.04.2020 - 03:00
3 min

Corona bremst Dieburger Reiter aus

Der Reit- und Fahrverein Dieburg bläst sein Freilandturnier ab. Die Versorgung und Bewegung der Pferde steht derzeit im Vordergrund.

Von Ursula Friedrich
Jana Willert und eine handverlesene Truppe Aktiver versorgt die Pferde auf der Reitsportanlage. Ihren Voltigierkindern hat die Trainerin Übungspläne für Zuhause mitgegeben. Foto: Ursula Friedrich

Jana Willert und eine handverlesene Truppe Aktiver versorgt die Pferde auf der Reitsportanlage. Ihren Voltigierkindern hat die Trainerin Übungspläne für Zuhause mitgegeben. (Foto: Ursula Friedrich)

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