Corona: Darmstadt-Dieburg will Gastronomie auf die Finger schauen

CORONA IN ZAHLEN

Nachdem die Fallzahl der vergangenen sieben Tage auf 100 000 Einwohner gerechnet am Sonntag noch bei 16 gelegen hatte und sich somit der ersten Warnstufe des hessischen Eskalationskonzepts näherte, brachte der Montag etwas Entspannung: Lediglich zwei Neuinfizierte sorgten dafür, dass die Inzidenz wieder auf 15 sank. 46 neue Fälle wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert. 561 Fälle gab es seit Beginn der Pandemie, 475 sind wieder gesund, 20 tot. Derzeit sind also 66 Menschen im Kreis mit dem Virus infiziert. (tb)