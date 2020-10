Corona: Darmstadt verschärft Hygiene-Auflagen

KLINIKEN BESTÄTIGEN MEHR EINWEISUNGEN

525 Menschen haben sich in Darmstadt bisher laut Laborbefunden mit dem Covid-19-Virus angesteckt. Das teilt das Gesundheitsamt am Montag mit. Es gibt mit Beginn dieser Woche einen weiteren Todesfall zu beklagen. In den Darmstädter Kliniken ist die Situation „noch überschaubar“, sagt die Stadt. Allerdings gebe es am Klinikum einen „langsamen Anstieg der Einweisungen“. Genügend Betten seien noch vorhanden. „Doch mit steigenden Zahlen könnte fehlendes Personal zum Problem werden.“ (two)