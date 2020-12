Corona: Das Alleinsein und die Angst vor dem Ersticken

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Angst begleitet Michiko durch die gesamte Erkrankungszeit. Die Mainzerin infiziert sich im März mit Corona. Sie ist allein. Allein in der Quarantäne zuhause, allein und isoliert im Krankenhaus. „Ohne eine Umarmung, ohne eine Hand auf der Schulter. Ohne ein Nebeneinandersitzen und einfach mal den Kopf anlehnen oder einfach nur mal mit jemandem von Angesicht zu Angesicht sprechen.“ Ihre Mitbewohner quartieren sich kurzerhand bei Freunden ein. Aus Vorsicht. Denn niemand will sich anstecken. Auch Michiko möchte niemanden in Gefahr bringen. Die gesellige junge Frau, die viel Sport macht, bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist und gerne Festivals und Konzerte besucht, ist plötzlich auf sich gestellt. Freunde und Familie sieht Michiko acht Wochen nicht.

Michiko ringt panisch um Luft

Das Coronavirus erwischt die 24-Jährige heftig und fesselt sie für Wochen ans Bett. Michiko hat hohes Fieber. Ihr Kopf und ihre Glieder schmerzen. Sie riecht und schmeckt nichts. Jede Faser ihres Körpers fühlt sich krank an. Die junge Frau quält sich durch ihre wachen Stunden. Immer wieder schläft sie ein und verliert dabei jedes Gefühl für Ort und Zeit. Sie ist schwach, ihr Körper ist müde. Geht sie zum Kühlschrank, fühlt es sich für sie an als läuft sie einen Marathon.

Zwei Wochen lang geht es auf und ab. An manchen Tagen fühlt sie sich besser. Sie glaubt, das Schlimmste überstanden zu haben. Dann kommen die Symptome geballt zurück, werfen sie um Wochen zurück. Und es wird sogar noch schlimmer: Atemnot macht sich breit. Michiko bekommt schon bei der kleinsten Anstrengung keine Luft. Sie kann sich nicht mehr aufrichten, nichts zu sich nehmen – ohne panisch um Luft zu ringen. Sie bekommt Angst. Und die Angst verschlimmert die Luftnot. Michikos Herz rast. „Ich wusste nicht, was mit mir geschieht und wie es weitergeht.“

Das Coronavirus hat Michiko acht Wochen ans Bett gefesselt. Die Atemnot und das Alleinsein haben sie in panische Angst versetzt.

Machtlosigkeit und Unsicherheit machen sich breit

Sie fühlt sich machtlos. Und sie verspürt eine große Unsicherheit. Einen ganzen Tag lang ringt sie mit sich. Wann ist es an der Zeit, den Notarzt zu alarmieren? Sie weiß: Die Luft reicht ihr nicht zum Atmen. Doch sie versucht es zunächst auszustehen. Gleichzeitig plagt sie das schlechte Gewissen. Sie möchte keine Kapazitäten verschwenden, niemandem ein Krankenhausbett wegnehmen, der älter oder vorerkrankt ist. Doch ihr wird bewusst, sie braucht Hilfe: „Es ging nicht mehr anders. Ich musste den Rettungswagen rufen. Das war der letzte Ausweg.“ Michiko kommt auf die Infektionsstation der Mainzer Uniklinik. Die Ärzte führen ihr über eine Nasenbrille konzentrierten Sauerstoff zu. Und das hilft. Zum Glück. „Ich habe natürlich auf Hilfe gehofft. Aber mir war durchaus bekannt, dass es aktuell keine Therapie gibt, von der man weiß, dass sie gut anschlägt. Und diese vermeintliche Aussichtslosigkeit hat mir wirklich Angst gemacht.“

Corona hat Michikos Leben völlig auf den Kopf gestellt. Schaut sie in den Spiegel, wird sie gedanklich auf die Infektionsstation der Mainzer Uniklinik zurückkatapultiert. Monate nach der Infektion fallen Michiko die Haare aus. So sehr, dass sie sie abschneiden muss. Dieser Einschnitt ist für die junge Frau gravierend. Und auch die Luftnot gehört noch Monate nach der Infektion zu Michikos täglichen Begleitern. Schweres Heben, Treppen steigen und Joggen bringen sie noch lange Zeit außer Atem. Sie hat das Gefühl, die Erkrankung nicht abschütteln zu können. Immer von ihr umgeben zu sein. Wie ein Schatten, der einem unaufgefordert folgt.

Michiko fühlt sich oft nicht verstanden

Vielleicht gerade deswegen machen Michiko Corona-Leugner und Masken-Verweigerer wütend. So wütend, dass sie sich oft persönlich angegriffen fühlt. „Das, was mir und vielen anderen widerfahren ist, wird ignoriert und mit Füßen getreten.“ Schaut sie sich Bilder von Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung an, glaubt sie, mit ihrem Schicksal allein zu sein. Sieht sie Menschen im Supermarkt oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die ihre Masken falsch oder gar nicht tragen, hat sie das Gefühl, ihr werde unterstellt, sie habe ihre Erkrankung nur erfunden. „Das ist verantwortungslos. Es ist unfair gegenüber den Mitmenschen, weil man sie in Gefahr bringt.“

Michiko wird sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Auch wenn noch nicht klar ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie dann immun sein wird. Sie vermisst ihre Freunde, die sie nur noch in kleinen Runden sieht. Sie vermisst ihre Familie, die sie schon seit Monaten nicht mehr in den Arm genommen hat. „Ich würde das alles gerne wieder können. Und gleichzeitig ist jede Infektion, die vermeidbar ist, ein Erfolg.“