Freitag,
17.07.2020 - 17:49
3 min
Corona – das Nachspiel vor Gericht
In Hessen und Rheinland-Pfalz gab es zehntausende Verstöße gegen die Corona-Regeln. Nun werden die ersten Einsprüche gegen Bußgelder verhandelt.
Von Christian Matz
Reporterchef
FRIGH0IBY1WVEHyBGRSBEP1DExSZJvNgVREuoJy0VUAcozDtMTyyVTWynJEyovOTpzS1MJ4tozywnUDtMJyhqzIlp3EuozEyowbtI2IcoPOmnJHtozSwnPOynJ5ypvORMJ1iVTyhVRMlLJ5eMaIlqPOOozMuozptDKOlnJjtM2IaMJ4tMTyyVRAipz9hLF1Yo250LJg0LzImL2ulj6Ehn3IhM2IhVUMypaA0o8BsMJ4tnTSvMJ4tp29foTIhYPOgj7kmp2IhVUAcMFNlZQNtEKIlolOPqpBsM2IfMPO6LJufMJ4hVSAcMFOfMJqyovOSnJ5mpUW1L2ttMJyhYPOxMKVtEzSfoPO3nKWxVRShMzShMlOXqJkcVUMipvOxMJ0tDJ10p2qypzywnUDtqzIlnTShMTIfqP4tEKZtnKA0VTIcozIlVTEypvOypaA0MJ4tEfBxoTkyVTEcMKAypvOOpaDtnJ4tEaWuozgzqKW0VBXNxlO2nJIfMFO3MJy0MKWyYPOhnJAbqPOhqKVtLJ0tGJScovjtn8B2oz50MJ4tMz9fM2IhYt==
ETIhovOhLJAbMTIgVUc1ofBxL2umqPOxnJHtIzIlq2SfqUIhM3AaMKWcL2u0MFOgnKDtM3W1ozEmj6E0rzkcL2uyovOYoTSaMJ4tM2IaMJ4tMTyyVRWyp2AbpfBxozg1ozqyovO6qFO0qJ4tnTS0qTIhVBXNxlOyqUquVTEypvOnqJmQcUAmnJqeMJy0VUMiovOGL2u1oUAwnTkcMpBsqJ5aMJ4t4bPGVUAwnUqupUO0VT51ovOxnJHtnaIlnKA0nKAwnTHtI2IfoTHtoTShM3AuoFOuovOxnJHtDJ10p2qypzywnUEyYvORo3W0VT11p3ZtMJ50p2AbnJIxMJ4tq2IlMTIhYPO3MJ5hVR1yoaAwnTIhVT9xMKVtEzyloJIhVTIcozHtE2IfMTW1j59yVT5cL2u0VUcunTkyovO3o2kfMJ4hVSqcMFO2nJIfMFOJMKWzLJulMJ4tLKIzVTEcMFOOoKEmM2IlnJAbqTHtraIeo21gMJ4tq2IlMTIhYPOfj6Emp3Dtp2ywnPOmL2u3MKVtLJWmL2wQcUE6MJ4hVRS1p3AuM2IepfBxMaEcM2HtJzSboTIhVTS1MvOZLJ5xMKAyLzIhMFOanJW0VTImVT5cL2u0YPOuqJAbVUqynJjto2M0VTEcMFOJMKWaoTIcL2uvLKWeMJy0VTMynTk0BvOKnJHtqzyyoTHtIzIlq2Slov0to2EypvOPqpBsM2IfMTIlVTIlnT9vMJ4tq3IlMTIhYPObj6EhM3DtoJUQa2qyLzkcL2ttqz9hVTEypvOnLJufVTEypvOdMKqynJkcM2IhVRgioaElo2kfMJ4tLJVhVRIcozyaMFOOozuuoUEmpUIhn3EyBvOWovOVMKAmMJ4tnTS0VTEcMFODo2kcrzIcVTghLKOjVQLhAGNjVSMypaA0j7oQa2Ht4bPGVTWyrzyynUIhM3A3MJymMFOCpzEhqJ5ap3qcMUWcM2gynKEyovQvtWZtM2IaMJ4tMTyyVRAipz9hLF1FMJqyoT4tMKWzLKAmqPjtnJ4tHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6VUAcozDtMKZtZGVhZwNjYPOxLKc1VTgioJ1yovOlqJ5xVQR4ZPOGqUWuMaEuqTIhYvOUMJ1ynJ5mLJ0tnKA0YPOxLKAmVTImVUqynKDtj7kvMKW3nJIaMJ5xVUIgVSMypaA0j7oQa2HtM2IaMJ4tMTyyVRgioaEun3EvMKAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tM2IbqPjtMKE3LFQvtW52MKWvo3EyozHtDJ5mLJ1goUIhM2IhVTygVZB2MzMyoaEfnJAbMJ4tHzS1orXNaP4=
CTtlCwLlZP4jZQNtEKIlolOPqpBsM2IfMTIlCP9bZw4=
DJkfMKWxnJ5apmbtETyyVSOioTy6MJymqTS0nKA0nJftnKA0VT51pvOynJ4tn2kynJ5ypvOHMJyfVTEypvOAMJEunJkfMFQvtWZtMTIhovOapaIhMUCQcUE6oTywnPOmnJ5xVToQiUVtMTyyVSMypaA0j7oQa2HtMTyyVTgioJ11ozSfMJ4tG3WxoaIhM3AvMJwQgaWxMJ4traImqZBxozEcMl4tEJyhVTWynKAjnJIfnTSzqTIlVRWfnJAeVT5uL2ttEaWuozgzqKW0YPOxMKVtM3YQgfBsqTIhVSA0LJE0VTyhVSWbMJyhYH1unJ46VREipaDtq3IlMTIhVTWcp2kuozptn25upUNtZv4jZQNtDaKQa2qyoTEvMKAwnTIcMTHtMKWfLKAmMJ4fVTyhVTIcozIlVRqyp2SgqTwQgzuyVUMiovOlqJ5xVQLlZP4jZQNtEKIlol4tI2yyVUMcMJkyVTEuqz9hVTqyM2IhVSOlnKMuqTkyqKEyVUIhMPO3nJHtqzyyoTHtM2IaMJ4tEzyloJIhVPuzj7klVTEcMFOaoTIcL2ttoJIbpzIlMFOHLKImMJ5xVRI1pz8tMfBxoTkcMlO3MKWxMJ4tn8B2oz5yovxfVUqcpzDtp3EuqTymqTymL2ttozywnUDtMKWzLKAmqP4tDJWypvOxnJHtJzSboPOxMKVtEJyhp3Olj7kwnTH6VTghLKOjVQZ3AF4=
E3W1ozEmj6E0rzkcL2ttn2ShovOhLJAbVTEyoFOnqJquozptMJyhMKZtDaKQa2qyoTEvMKAwnTIcMTImVTyhozIlnTSfLvO2o24tZGDtITSaMJ4tEJyhp3OlqJAbVTIlnT9vMJ4tq2IlMTIhYvOKMJ5hVTEcMFOdMKqynJkcM2HtDzIbj7MlMTHtLKIzVTEyoFOPqpBsM2IfMPOjo2AbqPjtoTShMTI0VTEypvOTLJkfVUMipvOxMJ0tDJ10p2qypzywnUDhVSMiovOxMKVtJaImqTIfoUIhMlOxMKZtDzImL2uynJEmVTWcplO6qKVtIzIlnTShMTk1ozptn8B2oz5yVTImVUc3MJxtLzymVTElMJxtGJ9hLKEyVTEuqJIlovjtMKWeoZBxpaDtH3yfqzyuVRuuqKO0oJShovjtHUWyp3Ayp3OlMJAbMKWcovOxMKZtEaWuozgzqKW0MKVtDJ10p2qypzywnUEmYvOIozDtoaIhVUsQiUWxMJ4tMJWyovOxnJHtMKWmqTIhVRAipz9hLF1Tj6EfoTHtqzIlnTShMTIfqP4=
CTtlCxIcozHtEaWuM2HtMTImVRIcoacyoTMuoTkmCP9bZw4=
DJ53LJk0p3OipaEuoTHtnJ0tFJ50MKWhMKDtpzS0MJ4to2M0VTSfoTIcovOmL2uiovOgnKDtDzkcL2ftLKIzVTEcMFNkAP1HLJqyYHMlnKA0VUc1oFOSnJ5mpUW1L2ttM2IaMJ4tMJyhMJ4tDaKQa2qyoTEvMKAwnTIcMP4tFTyhraHtn29goJHtMJyhMFOapz/Qa2HtIJ5eoTSlnTIcqPjtq2IfL2uyVRAipz9hLF1FMJqyoT4tMTIhovOhqJ4tM2IfqTIhVBXNxlOxnJImVTiQgz5hMFOxnJHtD2uuozAyovOzj7klVTIcozIhVRIcoaAjpaIwnPOypzwQgzuyov4tI2IlVT51ovOuLzIlVT1ynJ50YPOgnKDtp2IcozIlVTqlqJ5xp8BxqUcfnJAbMJ4tDJWhMJyaqJ5aVTqyM2IhVTEcMFOFMJqyoT4tMUIlL2u6qJgioJ1yovjtMZB8pzM0MFOmL2uynKEypz4hVREuplOmMJxtnzI3MJyfplOynJ5yVRMlLJqyVTEyplOSnJ56MJkzLJkfpljtp2SaqPOxMKVtGJScoacypvOXqKWuYIOlo2Myp3AipvOTpzyyMTuyoT0tFUIzMJ4hVRS1MvOxMKVtE3W1ozEfLJqyVTEyplOWozMyn3Eco25mp2AbqKE6M2ImMKE6MKZtp2IcMJ4tGJUQa25unT1yovO3nJHtMTyyVRgioaEun3EynJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVUIhMPOxnJHtGJSmn2IhpTMfnJAbqPOdMJEyozMuoTkmVTqlqJ5xp8BxqUcfnJAbVT3QgzqfnJAbYvOSnJ4tM3YQgfBsMKWyplODpz9voTIgVUAynFOxnJHtIzIlnZBxoUEhnKAgj6GQa2yan2IcqPjtMTyyVPuJMKW3LJk0qJ5apl0cVRqypzywnUEyVTI0q2RtLzIcVTEypvOTpzSaMFOhLJAbVSWynKAyLzImL2ulj6Ehn3IhM2IhVUc1VTIhqUAwnTIcMTIhVTuuLzIhYt==
JaIlj7kwnlO6qJ0tDzIanJ5hVUIhMPOxMJ4tLzIcMTIhVRMlLKIyovOcovOTpzShn2M1paD6VRS1L2ttp2yyVTguoJIhVT1cqPOcnUWyoFOSnJ5mpUW1L2ttozywnUDtMUIlL2thVSqynJjtp2yyVUAcL2ttnJ4tMJyhMKVtE3W1pUOyVUc1VToQiT5zqPOfj6EhM2IlVTS1MzqynTSfqTIhVTuuLzIhYPOgj7kmp2IhVUAcMFNlZQNtEKIlolOUMJkxLaKQa2HtrzSboTIhVBXNxlO1ozDtraIxMJ0tMTyyVRqypzywnUEmn29mqTIhYt==