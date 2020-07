Corona-Daten: Entwicklung der Verdopplungszahlen

So hat sich in Bezug auf das Coronavirus die Verdopplungszahl entwickelt. (Grafik: 23degrees)

MAINZ - Eine Messgröße, die in jüngster Zeit immer wichtiger wurde, ist die sogenannte "Verdopplungszeit bestätigter Infektionen". Die Verdopplungszeit bezeichnet die Zeitspanne, in der sich eine exponentiell wachsende Größe – hier die Zahl der Corona-Infektionen – verdoppelt. Die folgenden beiden Grafiken zeigen die Verdopplungszahlen – weltweit auf Länderebene und für Deutschland auf Ebene der Bundesländer. Nutzen Sie den Play-Button, um die Entwicklung automatisch abspielen zu lassen. Alle wichtigen Daten zum Thema finden Sie hier , alle Hintergrund-Infos und die neusten Entwicklungen hier in unserem immer aktuellen Dossier!