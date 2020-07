Infektionen, Todesfälle, Genesungen: So sieht die Entwicklung des Coronavirus in Deutschland aus. (Grafik: 23degrees)

MAINZ - Die folgenden Grafiken zeigen auf Basis der Daten des Johns Hopkins CSSE die Entwicklung der Coronavirus-Infektionen, der Genesungen und der Todesfälle in Deutschland. Die vierte Grafik zeigt die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern. Nutzen Sie die "Weiter"- und "Zurück"-Buttons, um zwischen den Grafiken zu wechseln. Alle wichtigen Daten zum Thema finden Sie hier , alle Hintergrund-Infos und die neusten Entwicklungen hier in unserem immer aktuellen Dossier!