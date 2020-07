Corona-Daten: Infektionen in der Region

Wie ist die Lage in Hessen und in Rheinland-Pfalz? (Grafik: 23degrees)

MAINZ - Die folgenden Karten zeigen die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz sowie in Hessen – aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfreien Städten. Grundlage sind die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) . Ein Klick zeigt die genauen Zahlen. Alle wichtigen Daten zum Thema finden Sie hier , alle Hintergrund-Infos und die neusten Entwicklungen hier in unserem immer aktuellen Dossier!